我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

「新美國隊長」不怕被罵爆 爸媽竟是這兩位巨星

記者蘇詠智／綜合報導
懷亞特羅素扮演新任「美國隊長」約翰沃克。（取材自YouTube）
懷亞特羅素扮演新任「美國隊長」約翰沃克。（取材自YouTube）

漫威最新大戲「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）才播第一集，就創下比「曼達洛人」（The Mandalorian）、「汪達與幻視」（WandaVision）更高的收視成績，讓漫威和Disney+都非常得意，首集中最後一幕才出現的「新美國隊長」亦成為各方熱烈討論的焦點，也如預期引來一堆酸民攻擊。

扮演這位「新美國隊長」的懷亞特羅素（Wyatt Russell），來頭可不小，父親是寇特羅素（Kurt Russell）、母親是歌蒂韓（Goldie Hawn），同母異父的兄姊奧利佛（Oliver Hudson）與凱特哈德森（Kate Hudson）也都是演員。他本來不要走戲劇之路，去打冰上曲棍球，結果受傷、運動員生涯中斷後又只好回頭去參加試鏡，終究還是要和父母兄姊一樣在幕前發展。

懷亞特羅素（右起）的雙親是都曾在好萊塢大紅過的歌蒂韓和寇特羅素。（取材自臉書）
懷亞特羅素（右起）的雙親是都曾在好萊塢大紅過的歌蒂韓和寇特羅素。（取材自臉書）

有趣的是，懷亞特第一次去試的電影竟然就是「美國隊長」（Captain America）首集，他把這當成自己的秘密，試鏡完連爸媽都沒告知，而他過了10年終於可以真的扮演美國隊長，也算是圓滿的收場。

在漫畫原作中，這位名叫約翰沃克的新任美國隊長，是超級愛國者，甚至不惜用激烈的手段，也嫌之前擔任美國隊長的史蒂夫羅傑斯作法不夠嚴厲，彼此時有立場衝突，更因他的偏激令美國隊長這個公眾形象在世人心中破滅、失去光彩。約翰時而是正派英雄，時而是令讀者厭惡的負面角色，之後改以「美國特工」的名號活躍，儘管尚不知「獵鷹與酷寒戰士」要求怎麼安排他的情節，已經有不少漫畫迷開始表達對這人物的不滿。

懷亞特倒是看很開：「如果能在漫威的戲裡被大家這麼討厭，應該也蠻光榮的吧？」他認為也許有觀眾會討厭約翰，也許有人會欣賞他，但做為一個演員，他不怕把角色演好而招恨，笑道：「希望他們不要太不爽我。」懷亞特的父親寇特也曾在漫威影片亮相，演的卻是「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris　Pratt）的生父。

美國 漫威 凱特

上一則

日寺廟百隻烏龜遭竊 善心人士捐黃色小鴨「加倍奉還」

延伸閱讀

女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異

女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異
ＤＣ、漫威拚場？ 正義聯盟撞上獵鷹

ＤＣ、漫威拚場？ 正義聯盟撞上獵鷹
華裔老婦遇襲後身心受創 孫獲捐醫藥費近80萬

華裔老婦遇襲後身心受創 孫獲捐醫藥費近80萬
NCAA／球衣退休 愛阿華大學球員落淚

NCAA／球衣退休 愛阿華大學球員落淚

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

2021-03-25 02:29
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
情趣用品店店員拿起假陽具驅趕對充氣娃娃自慰的客人。（取材自YouTube）

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

2021-03-23 02:40
牙醫曝牙齒越刷越黃的真相。（取材自tiktok@doctortristanpeh）

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

2021-03-23 04:25
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

2021-03-20 01:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線