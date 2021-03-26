「新美國隊長」不怕被罵爆 爸媽竟是這兩位巨星

懷亞特羅素扮演新任「美國隊長」約翰沃克。（取材自YouTube）

漫威 最新大戲「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）才播第一集，就創下比「曼達洛人」（The Mandalorian）、「汪達與幻視」（WandaVision）更高的收視成績，讓漫威和Disney+都非常得意，首集中最後一幕才出現的「新美國 隊長」亦成為各方熱烈討論的焦點，也如預期引來一堆酸民攻擊。

扮演這位「新美國隊長」的懷亞特羅素（Wyatt Russell），來頭可不小，父親是寇特羅素（Kurt Russell）、母親是歌蒂韓（Goldie Hawn），同母異父的兄姊奧利佛（Oliver Hudson）與凱特 哈德森（Kate Hudson）也都是演員。他本來不要走戲劇之路，去打冰上曲棍球，結果受傷、運動員生涯中斷後又只好回頭去參加試鏡，終究還是要和父母兄姊一樣在幕前發展。

懷亞特羅素（右起）的雙親是都曾在好萊塢大紅過的歌蒂韓和寇特羅素。（取材自臉書）

有趣的是，懷亞特第一次去試的電影竟然就是「美國隊長」（Captain America）首集，他把這當成自己的秘密，試鏡完連爸媽都沒告知，而他過了10年終於可以真的扮演美國隊長，也算是圓滿的收場。

在漫畫原作中，這位名叫約翰沃克的新任美國隊長，是超級愛國者，甚至不惜用激烈的手段，也嫌之前擔任美國隊長的史蒂夫羅傑斯作法不夠嚴厲，彼此時有立場衝突，更因他的偏激令美國隊長這個公眾形象在世人心中破滅、失去光彩。約翰時而是正派英雄，時而是令讀者厭惡的負面角色，之後改以「美國特工」的名號活躍，儘管尚不知「獵鷹與酷寒戰士」要求怎麼安排他的情節，已經有不少漫畫迷開始表達對這人物的不滿。

懷亞特倒是看很開：「如果能在漫威的戲裡被大家這麼討厭，應該也蠻光榮的吧？」他認為也許有觀眾會討厭約翰，也許有人會欣賞他，但做為一個演員，他不怕把角色演好而招恨，笑道：「希望他們不要太不爽我。」懷亞特的父親寇特也曾在漫威影片亮相，演的卻是「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris Pratt）的生父。