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日寺廟百隻烏龜遭竊 善心人士捐黃色小鴨「加倍奉還」

編譯中心／綜合報導
日本京都「金戒光明寺」過去在寺廟內放置的烏龜玩具遭竊後，有好心信徒直接捐出大量「黃色小鴨」作為代替。（取材自まいどなニュース）
日本京都「金戒光明寺」過去在寺廟內放置的烏龜玩具遭竊後，有好心信徒直接捐出大量「黃色小鴨」作為代替。（取材自まいどなニュース）

俗話說「塞翁失馬焉知非福」，有時一件看似不好的事，也可能是另一件好事的契機也說不定。最近日本就有件遺失案，最後反而帶出人情溫暖一面。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本京都市的「金戒光明寺」，從去年12月開始，在寺院內放置50隻烏龜小玩具作為裝飾。由於模樣十分可愛，獲得許多參拜客的青睞，引起了一陣話題。

然而，今年2月初，廟方發現本來應該放在寺院裡的烏龜玩具，突然通通消失了。一開始廟方還以為可能是誰拿走了，忘記放回原位而已。在約十天後，有善心人士捐了50隻烏龜玩具，於是廟方又從新把烏龜布置在寺廟庭園內。

然而在3月初，這些烏龜再度不翼而飛，此時讓廟方幾乎確定是有人刻意竊取走的，並且一早便在twitter上公布這項消息。沒想到此時有看到訊息的好心人士，馬上在同一天下午，帶著大量的「黃色小鴨」玩具要送給廟方，隔天還加贈了其他的烏龜玩具，讓廟方是又驚又喜。

最後在某天，那位信眾還聯絡廟方，表示有人歸還了當初遺失的烏龜玩具。廟方在園內尋找後，果然在地藏雕像旁邊，發現裝著失竊烏龜玩具的袋子。雖然還是不清楚到底是誰拿走了，不過最後起碼找了回來，也意外獲得其他善心人士的相助，廟方表示都是靠大家的協助，才能讓事件圓滿落幕。

金戒光明寺放置在寺廟內的烏龜玩具，因可愛模樣頗受信徒好評。（取材自まいどなニュー...
金戒光明寺放置在寺廟內的烏龜玩具，因可愛模樣頗受信徒好評。（取材自まいどなニュース）

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