愛爾蘭東亞電影節 台灣電影專題線上開跑

第5屆愛爾蘭東亞電影節。（取材自Irish Film Institute官網）

第5屆愛爾蘭東亞電影 節台灣 電影專題今天正式開跑，至28日為止共4天，將透過網路平台放映3部台灣電影，並有導演 蔡明亮和音效師杜篤之的專題訪談，讓影迷更深入了解2人的創作理念。

受到疫情影響，今年活動透過「愛爾蘭電影協會」（Irish Film Institute）網路平台線上放映。

過去幾屆台灣電影專題深獲愛爾蘭各界好評，今年精選3部台灣電影，包括閉幕片蔡明亮執導的「日子」（Days）、楊德昌的「青梅竹馬」（Taipei Story）以及胡金銓的「空山靈雨」（Raining in the Mountain）與影迷分享。

兩場專題訪談由倫敦國王學院電影學系教授貝瑞（Chris Berry）專訪蔡明亮與杜篤之。蔡明亮曾於2019年親自前往都柏林參與當年的「台灣導演蔡明亮特展」，今年再度參與盛會，別具意義。

駐愛爾蘭代表楊子葆透過活動網頁致歡迎詞表示，電影是認識文化的最好方式，這次放映的片子講述認同、歸屬、韌性及親密感相關的故事，有助於愛爾蘭民眾更進一步認識台灣，駐處很榮幸持續支持這樣的活動，預祝活動順利成功。

活動網址：https://www.ifihome.ie/page/eaffi-2021/