我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挖土機清淤泥3天有進展 長榮貨輪船頭「重見天日」

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

愛爾蘭東亞電影節 台灣電影專題線上開跑

中央社／記者戴雅真倫敦25日專電
第5屆愛爾蘭東亞電影節。（取材自Irish Film Institute官網）
第5屆愛爾蘭東亞電影節。（取材自Irish Film Institute官網）

第5屆愛爾蘭東亞電影台灣電影專題今天正式開跑，至28日為止共4天，將透過網路平台放映3部台灣電影，並有導演蔡明亮和音效師杜篤之的專題訪談，讓影迷更深入了解2人的創作理念。

受到疫情影響，今年活動透過「愛爾蘭電影協會」（Irish Film Institute）網路平台線上放映。

過去幾屆台灣電影專題深獲愛爾蘭各界好評，今年精選3部台灣電影，包括閉幕片蔡明亮執導的「日子」（Days）、楊德昌的「青梅竹馬」（Taipei Story）以及胡金銓的「空山靈雨」（Raining in the Mountain）與影迷分享。

兩場專題訪談由倫敦國王學院電影學系教授貝瑞（Chris Berry）專訪蔡明亮與杜篤之。蔡明亮曾於2019年親自前往都柏林參與當年的「台灣導演蔡明亮特展」，今年再度參與盛會，別具意義。

駐愛爾蘭代表楊子葆透過活動網頁致歡迎詞表示，電影是認識文化的最好方式，這次放映的片子講述認同、歸屬、韌性及親密感相關的故事，有助於愛爾蘭民眾更進一步認識台灣，駐處很榮幸持續支持這樣的活動，預祝活動順利成功。

活動網址：https://www.ifihome.ie/page/eaffi-2021/

電影 台灣 導演

上一則

藏清初疑案「雍正奪嫡」證據 乾隆印章估價2000萬美元

延伸閱讀

寶萊塢「傻瓜」阿米爾罕染疫 發言人：正居家隔離

寶萊塢「傻瓜」阿米爾罕染疫 發言人：正居家隔離
查克史奈德走出喪女痛 重新執導「正義聯盟」

查克史奈德走出喪女痛 重新執導「正義聯盟」
電影院重啟 華人150元包場 家庭友人重聚賓主盡歡

電影院重啟 華人150元包場 家庭友人重聚賓主盡歡
尹正不滿被拍照猛推路人手機 網友：脾氣不小

尹正不滿被拍照猛推路人手機 網友：脾氣不小

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

2021-03-25 02:29
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
情趣用品店店員拿起假陽具驅趕對充氣娃娃自慰的客人。（取材自YouTube）

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

2021-03-23 02:40
牙醫曝牙齒越刷越黃的真相。（取材自tiktok@doctortristanpeh）

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

2021-03-23 04:25
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

2021-03-20 01:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會
全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」