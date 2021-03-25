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她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

編譯中心／綜合報導
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自[email protected]

美國女子胡娜迪（Victoria Huneidi）日前在社群平台提到鄰居連續4天「床上激戰」，聲音之大吵得她難以入眠，她忍無可忍終於寫了紙條向鄰居反應，最後竟收到鄰居令人讚賞的回覆。

胡娜迪在紙條上要求鄰居停止用力撞牆壁，表示：「如果你們隔開你們的床與牆，我將不勝感激。因為我每天都會被噪音吵到無法睡覺。感謝幫助。 你們的鄰居敬上」胡娜迪為了確保鄰居理解她的意思還加註：「噪音包括呻吟聲、床撞擊牆壁的聲音。」

胡娜迪隔天遛狗回家後發現鄰居在地板上留一張卡片，寄件者寫著：「很吵的鄰居」，收件者：「想睡的鄰居」。卡片內文為：「非常抱歉造成您的不便。我會再好好管控音量。謝謝體諒。」更讓胡娜迪驚喜的是，鄰居除了送她卡片還附上價值50美元的星巴克禮物卡當作補償。

網友Alexandra Vasquez說自己感受到鄰居散發的「滿滿正能量」。網友splishbie也認為：「這會開啟一段友誼」。但是網友McKenna Bessette提到之前她請鄰居安靜，「他們反而故意弄得更大聲。」

@victoriahuneidi29

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♬ Gypsy Woman (She's Homeless) - Basement Boy Strip To The Bone Mix - Crystal Waters

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