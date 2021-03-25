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地球外首飛 NASA創新號火星直升機 4月初展開挑戰

中央社 / 華盛頓23日電
NASA表示，目標4月初讓「創新號火星直升機」展開嘗試，挑戰在另一顆星球第一次的有動力與受控制飛行。(美聯社)
NASA表示，目標4月初讓「創新號火星直升機」展開嘗試，挑戰在另一顆星球第一次的有動力與受控制飛行。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，目標4月初讓「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter）展開嘗試，挑戰在另一顆星球第一次的有動力與受控制飛行。

火星探測車「毅力號」（Perseverance）2月18日登陸火星，而超輕量的「創新號」目前仍固定在毅力號上。

「毅力號」21日卸下降落期間保護「創新號」的碎片防護罩後，現正前往「創新號」將進行試飛的「機場」。一旦抵達當地，「創新號」將有30個火星日執行任務，相當於31個地球日的時間。

NASA噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）火星直升機首席工程師巴拉然（BobBalaram）表示，「我們現在最好的猜測就是4月8日」首次飛行，不過也有可能早或晚幾天。

巴拉然也首次透露，「創新號」將帶著萊特兄弟（Wright brothers）1903年完成地球上首趟有動力飛行時，飛機其中一個機翼覆蓋的布料，以向這個里程碑致敬。

「創新號」將嘗試在密度僅有地球大氣1%的火星大氣中飛行，大氣密度低將讓起飛更困難，但火星只有地球1/3的重力將推它一把。

「創新號」首趟飛行將嘗試以每秒約1公尺的速度爬升到3公尺，盤旋30秒後降落地面。飛行期間，「創新號」也將拍攝高解析度的照片。

但在此之前，「創新號」先得抵達起飛地點，那還得花上幾天時間。

火星 毅力號 NASA

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