冰島火山休眠6千年後再噴發 遊客賞美景順便「烤熱狗」

冰島遊客利用冷卻岩漿的餘溫來「烤熱狗」。(影片截圖)

冰島休眠6000多年的法格拉達爾斯菲亞爾山（Mount Fagradalsfjall）上周再度噴發，專家稱共有30萬立方公尺的岩漿流出，冰島當局一度封鎖周邊區域，深怕民眾接近，但該區距離最近城鎮僅40公里，待噴發減緩、警戒解除時，不少遊客紛紛前往欣賞難得美景，甚至有人利用冷卻岩漿的餘溫來「烤熱狗」。

根據每日郵報報導，這座位於冰島西南部的法格拉達爾斯菲亞爾山自19日晚間開始噴發，但爆發口距離首都雷克雅維克（Reykjavik）僅40公里，讓許多不懼危險的當地民眾湧入參觀。

原本冰島當局封鎖火山口周邊，深怕遊客靠近引發危險，但待噴發減緩後，遊客們紛紛前往靠近火山口的安全位置，除了一窺難得的美景，還有人帶著熱狗和棉花糖上山，利用表面已經冷卻的岩漿餘溫「烤熱狗」，烤出別具風味的日常料理。

Scientists at the foot of a volcano in Iceland used its lava as a giant grill to cook sausages as they studied the eruption pic.twitter.com/HRqhaBUoBr — Reuters Science News (@ReutersScience) March 22, 2021