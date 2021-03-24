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應對美墨邊境危機 拜登欽點賀錦麗負責

一洲焦點／北京面臨美歐夾擊、長榮貨輪擱淺

奶酒帶你玩／這地方拍照超好看！

世界新聞網朱紆煜／製作
photo by Flávio Santos （取自：unsplash.com）
photo by Flávio Santos （取自：unsplash.com）

春天有好多可以外出遊玩的地方，比如這次介紹的3個網紅拍照景點！

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