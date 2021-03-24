提振美食產業 泰式酸辣湯將申請非物質文化遺產

泰國政府將向聯合國教科文組織申請將泰式酸辣湯又稱冬蔭功（Tom Yum Kung）列為人類非物質文化遺產。中央社

泰國 政府決定向聯合國 教科文組織（UNESCO）申請讓泰國知名菜餚「泰式酸辣湯」成為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），希望藉此提高泰國料理在世界的聲譽，同時提振泰式美食 產業的發展。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國內閣會議昨天通過文化部提案，要向聯合國教科文組織申請將泰式酸辣湯又稱冬蔭功（Tom Yum Kung）為人類非物質文化遺產。

文化部長逸提蓬（Itthiphol Kunplome）說，泰式酸辣湯已經是世界知名的餐點，他希望可以申遺成功。

逸提蓬表示，泰式酸辣湯的製作方式和烹煮技巧在每個家庭中一代一代傳承下來，而地方與全國的飲食業者也逐漸獲得了烹調這道菜餚的知識與技術。

他表示，如果泰式酸辣湯可以被列為世界遺產，將會提高泰式料理在國際中的聲譽，且有助於發展泰國的美食產業以及增加工作機會，包括在產業鍊裡種植青檸的農夫、蝦農以及餐廳等都可能因此受益。

曼谷郵報指出，泰式酸辣湯代表的是居住在泰國中部平原地區河川與運河沿岸的居民傳統的農村生活方式，這樣的飲食傳統與大自然息息相關。

現在泰式酸辣湯已是遍及全泰國且受歡迎的菜餚，且不同的主廚會有自己不同的創意料理方式。

泰國的箜劇（Khon Dance）和泰式傳統按摩（Nuad Thai）分別在2018年和2019年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。