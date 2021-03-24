我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

世界最大油畫「人類的旅程」 拍賣所得6200萬美元全捐

編譯周辰陽／即時報導
英國當代藝術家賈菲利（左）22日舉起加密貨幣商阿布敦（右）的手。阿布敦以6200萬美元標得賈菲利創作的「人類的旅程」。路透
英國當代藝術家賈菲利（左）22日舉起加密貨幣商阿布敦（右）的手。阿布敦以6200萬美元標得賈菲利創作的「人類的旅程」。路透

英國當代藝術家賈菲利（Sacha Jafri）創作的世界最大油畫「人類的旅程」（The Journey of Humanity）22日在杜拜公開拍賣，由一位定居當地的法國國民以6200萬美元購入，創下在世藝術家拍賣畫作第二高價格的紀錄，所得將捐給協助孩童的慈善機構。

法新社與阿聯通訊社報導，賈菲利在新冠疫情大流行期間，獲得阿聯一位政府部長贊助，和當地慈善團體與亞特蘭提斯棕櫚酒店合作，就在亞特蘭提斯棕櫚酒店舞廳的地板創作「人類的旅程」，總共使用1065支刷子與6300公升油漆，面積達1595.76平方公尺，相當近4個籃球場，經金氏世界紀錄認證為世界最大藝術油畫。

據報賈菲利每天用20小時繪畫，歷經7個月時間創作出「人類的旅程」，原先計畫分成70幅畫裝框售出，目標籌得3000萬美元，為全球貧窮地區孩童的健康、衛生與教育提供資助，並藉此激發人道主義運動，但最後全由經營加密貨幣業務的阿布敦（Andre Abdoune）購入。

阿布敦表示，他來自一個貧困的家庭，知道有時沒飯吃的感覺是什麼，但至少他還有父母的愛、教育與支持，直指「人類的旅程」是一幅非常有力的畫作，「對我來說，把它分成一幅幅畫是個錯誤」。

阿布敦同時強調新冠大流行對全世界小孩造成傷亡，「我們必須做出回應，如果我能把我的一小片拼進拼圖，我會很高興」。他自稱現正計畫「第二步」，希望籌得更多善款，目前則打算讓畫作先留在杜拜。

英國當代藝術家賈菲利躺在他創作的世界最大藝術油畫「人類的旅程」上，攝於2020年...
英國當代藝術家賈菲利躺在他創作的世界最大藝術油畫「人類的旅程」上，攝於2020年9月23日。Getty Images
訪客22日參觀正在杜拜亞特蘭提斯棕櫚酒店展示的英國當代藝術家賈菲利畫作。路透
訪客22日參觀正在杜拜亞特蘭提斯棕櫚酒店展示的英國當代藝術家賈菲利畫作。路透

教育 拍賣 疫情

上一則

小心大腸息肉變成癌 定期檢查保「腸」健康

延伸閱讀

杜拜公主生死不明 UN：阿聯尚未證明她還活著

杜拜公主生死不明 UN：阿聯尚未證明她還活著
首位阿聯大使赴任 以色列總統迎接

首位阿聯大使赴任 以色列總統迎接
首位阿聯大使赴任 以色列總統迎接

首位阿聯大使赴任 以色列總統迎接
杜拜公主自爆遭囚禁 聯合國要求阿聯「證明她生死」

杜拜公主自爆遭囚禁 聯合國要求阿聯「證明她生死」

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22
情趣用品店店員拿起假陽具驅趕對充氣娃娃自慰的客人。（取材自YouTube）

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

2021-03-23 02:40
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

2021-03-20 01:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」