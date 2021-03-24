世界最大油畫「人類的旅程」 拍賣所得6200萬美元全捐

英國當代藝術家賈菲利（左）22日舉起加密貨幣商阿布敦（右）的手。阿布敦以6200萬美元標得賈菲利創作的「人類的旅程」。路透

英國當代藝術家賈菲利（Sacha Jafri）創作的世界最大油畫「人類的旅程」（The Journey of Humanity）22日在杜拜公開拍賣 ，由一位定居當地的法國國民以6200萬美元購入，創下在世藝術家拍賣畫作第二高價格的紀錄，所得將捐給協助孩童的慈善機構。

法新社與阿聯通訊社報導，賈菲利在新冠疫情 大流行期間，獲得阿聯一位政府部長贊助，和當地慈善團體與亞特蘭提斯棕櫚酒店合作，就在亞特蘭提斯棕櫚酒店舞廳的地板創作「人類的旅程」，總共使用1065支刷子與6300公升油漆，面積達1595.76平方公尺，相當近4個籃球場，經金氏世界紀錄認證為世界最大藝術油畫。

據報賈菲利每天用20小時繪畫，歷經7個月時間創作出「人類的旅程」，原先計畫分成70幅畫裝框售出，目標籌得3000萬美元，為全球貧窮地區孩童的健康、衛生與教育 提供資助，並藉此激發人道主義運動，但最後全由經營加密貨幣業務的阿布敦（Andre Abdoune）購入。

阿布敦表示，他來自一個貧困的家庭，知道有時沒飯吃的感覺是什麼，但至少他還有父母的愛、教育與支持，直指「人類的旅程」是一幅非常有力的畫作，「對我來說，把它分成一幅幅畫是個錯誤」。

阿布敦同時強調新冠大流行對全世界小孩造成傷亡，「我們必須做出回應，如果我能把我的一小片拼進拼圖，我會很高興」。他自稱現正計畫「第二步」，希望籌得更多善款，目前則打算讓畫作先留在杜拜。