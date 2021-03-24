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洪水擋不了 直升機救援 準新人拍下「史詩級結婚照」

編譯中心／綜合報導
新人在洪水前完婚。取材自推特
新人在洪水前完婚。取材自推特

澳洲一對情侶法瑟琳漢姆（Kate Fotheringham）和貝爾（Wayne Bell）原定20日在當地南威爾斯州海岸城鎮舉行婚禮，豈料竟遇上百年難得一見的嚴重水患。

澳洲電視七台7news報導，準新娘法瑟琳漢姆大喜之日一早醒來便發現自己被惡水困在家中，大水也淹沒聯外的唯一橋梁。曾當過記者的法瑟琳漢姆一邊盤算著逃生路線，一邊在推特上發出求救訊息：「救命！今天是我結婚的日子，但我們被洪水困住了。有人願意幫我們越過洪水，送我們去溫厄姆（Wingham）嗎？」

英國《衛報》（Guardian）報導，隨著訊息在網路上擴散發酵，地方電視台最後伸出援手，派了一台直升機送她跟父母到溫厄姆的婚禮場地。但是他們的外燴公司、化妝師全都被困在橋的另一側，婚禮歌手也出了車禍無法到現場。

不幸中的大幸是，小倆口大多數親友在婚禮前一天就住在溫厄姆，且恰巧一家外燴公司跟一名美髮師也受困在當地，剛好能為他們服務。最後法瑟琳漢姆只晚了15分鐘抵達婚禮現場，由父親牽著她的手踏上紅毯。

法瑟琳漢姆表示這場婚禮對新人或其賓客都是「永遠難忘的回憶。」她坦承這不是她心中理想的婚禮，且一早起床看到水淹沒房子有點小崩潰：「當時想著究竟該如何克服？還好直升機挽救了這一天，實在太棒了。」

澳洲 洪水 車禍

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