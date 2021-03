洪水擋不了 直升機救援 準新人拍下「史詩級結婚照」

澳洲 一對情侶法瑟琳漢姆(Kate Fotheringham)和貝爾(Wayne Bell)原定20日在當地南威爾斯州海岸城鎮舉行婚禮,豈料竟遇上百年難得一見的嚴重水患。

澳洲電視七台7news報導,準新娘法瑟琳漢姆大喜之日一早醒來便發現自己被惡水困在家中,大水也淹沒聯外的唯一橋梁。曾當過記者的法瑟琳漢姆一邊盤算著逃生路線,一邊在推特上發出求救訊息:「救命!今天是我結婚的日子,但我們被洪水 困住了。有人願意幫我們越過洪水,送我們去溫厄姆(Wingham)嗎?」

