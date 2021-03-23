我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

他弄丟120萬中獎彩券 一路往回找…竟安穩躺在停車場

編譯林梅婕／綜合23日電
田納西州年僅31歲的史拉特(右)，中了近120萬元樂透大獎之後大意遺失彩券，但卻幸運的在停車場找回來。(田納西教育樂透局照片)
田納西州年僅31歲的史拉特(右)，中了近120萬元樂透大獎之後大意遺失彩券，但卻幸運的在停車場找回來。(田納西教育樂透局照片)

田納西州31歲的男子史拉特(Nick Slatten)一如往常地買了幾張彩券，開獎當天中了120萬元，在驚喜之下卻發現獎券不見了；回頭沿著經過的路段、停過的地點一站站地尋找，終於在一片停車場的地上尋獲，讓他擠身百萬富翁之列，也躲過妻子的責備。

本月10日，史拉特和他的老闆在工作途中的路上經過一家超市，兩人便決定停留片刻；畢竟舖一整天的磁磚後，他們都需要休息一下。

史拉特一如往常地買了幾張彩券，當天開獎時史拉特並沒有特別注意，直到事後他透過手機應用程式查詢中獎號碼，證實中了120萬元；他立刻用簡訊通知妻子米雪兒‧多爾(Michelle Doll)，但他迫不急待地衝到多爾上班的餐廳告訴她這個好消息；「我把彩券和手機都拿給她看」，妻子喜極而泣。

小倆口決定在兌獎前先將彩券放在某個地方收好，不過史拉特等不及向他七年未見的哥哥透露這個消息。

史拉特和哥哥先開車買汽車零件，再到連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)用餐；在回到哥哥留宿的飯店後，史拉特卻發現彩券不見了。

驚慌失措的史拉特清空口袋和車子卻都沒找到彩券，立刻開著車回溯足跡，回到汽車零件行猛然一瞥，看見彩券正安穩地躺在停車場的地上，旁邊還停著一輛卡車。

史拉特衝上前將彩券拾起，那一刻他感到如釋重負地說：「這張價值100萬元的彩券，就這麼被人家輾過去了。」

史拉特也坦承幸好妻子當時還在上班，否則她很可能大發雷霆。

史拉特不打算退休，找了理財顧問，也計畫置產和其他投資；不過他也不排斥日後少鋪一些磁磚：「我跟老闆說我不會辭職，但我不介意他少給我一些工作。」

汽車 手機 田納西州

上一則

哈利王子新工作 接任加州矽谷新創公司「影響力總監」

延伸閱讀

米雪兒歐巴馬暗批梅根聚焦自身 而非服務他人

米雪兒歐巴馬暗批梅根聚焦自身 而非服務他人
疫情下「得知什麼叫做幸福」 米雪兒準備退休

疫情下「得知什麼叫做幸福」 米雪兒準備退休
「史瑞克」多話驢子本尊 住在巴洛阿圖

「史瑞克」多話驢子本尊 住在巴洛阿圖
幸運餅乾數字簽樂透 佛州男中50萬

幸運餅乾數字簽樂透 佛州男中50萬

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

2021-03-20 01:01
營養師提醒水果一定腐爛、發霉應避免食用，免得影響健康。圖／南投醫院提供

吃發霉水果罹肝癌？營養師：未必但不是切掉腐爛處就好

2021-03-17 05:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵