哈利王子新工作 接任加州矽谷新創公司「影響力總監」

因退出英國王室而鬧得風風雨雨的哈利王子，近日傳出找到新工作，他的發言人證實，哈利將加入加州矽谷的新創公司「BetterUp」，擔任「影響力總監」一職。美聯社

因退出英國王室而鬧得風風雨雨的哈利 王子（Prince Harry），近日傳出找到新工作，他的發言人證實，哈利將加入加州矽谷 的新創公司「BetterUp」，擔任影響力總監（Chief Impact Officer）一職。

這是自一年前辭去王室成員以來，哈利王子在私人公司中的第一個正式職位，哈利希望利用自身經驗，幫助人們「將痛苦轉換為目標」，並提供輔導、為人們帶來個人發展、自我覺醒和美好生活的可能性。

BetterUp表示，哈利是人道主義者、退伍軍人、精神健康倡導者和環保主義者，他的工作內容包括參加產品策略決策、出席慈善場合和提供輔導建議等，哈利將沒有直屬上司，也不會有自己的團隊。

BetterUp執行長羅比夏（Alexi Robichaux）表示，他去年透過朋友認識哈利王子，兩人也一直討論合作事宜。對於哈利擔任影響力總監一職，他認為這個角色豐富又有意義，能給公司帶來不同見解，不過羅比夏並未透露哈利的薪酬以及是否配股。

此外，報導指出，哈利和妻子梅根（Meghan Markle）最近也和Netflix簽下一份高達數百萬美元的5年期合約，將提供創作內容，另外也和Spotify簽約推出Podcast節目。