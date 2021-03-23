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比寶可夢更萌！任天堂將推Pikmin手遊再掀抓寶熱

編譯葉亭均／綜合外電
日本電玩大廠任天堂與美國軟體業者Niantic宣布，今年將合作推出一款以皮克敏（Pikmin）為主題的擴增實境（AR）手機遊戲。取材自任天堂網頁nintendo.co.jp
日本電玩大廠任天堂與美國軟體業者Niantic宣布，今年將合作推出一款以皮克敏（Pikmin）為主題的擴增實境（AR）手機遊戲。取材自任天堂網頁nintendo.co.jp

日本遊戲大廠任天堂和美國軟體業者Niantic宣布，將在今年稍後推出一款新的擴增實境（AR）手機遊戲，將以皮克敏（Pikmin）為主題。此前，雙方合作的「精靈寶可夢GO」手遊大受歡迎，更曾掀起抓寶熱潮。

皮克敏是任天堂的一款遊戲，玩家可指揮一群名為皮克敏的植物般生物收集道具，和巨大怪物戰鬥，這款遊戲也是「瑪利歐之父」宮本茂所創作設計的。

任天堂和Niantic並未對新款手遊App透露出太多細節，但表示「將包含鼓勵步行的遊戲活動」，並且「讓散步更具樂趣」。這款手遊預定會在今年稍後推出。

明星遊戲設計師宮本茂表示：「Niantic的 AR 技術讓我們可以體驗彷若皮克敏就祕密活在我們周遭的世界。」

宮本茂說：「基於讓散步充滿樂趣的題材，我們的任務是提供人們一種有別於傳統遊戲的新體驗。我們希望皮克敏和這款App將成為您們生活中的良伴。」

Niantic是從2015年從Goolge分拆出來的公司，Niantic在23日與任天堂在東京簽署長期合約開發AR智慧手機App，也成為任天堂的第四家手遊開發合作夥伴。Niantic先前與任天堂關聯企業寶可夢公司推出「精靈寶可夢GO」手遊，在2016年掀起旋風。

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