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北極海象竟在威爾斯海岸現蹤 疑隨冰山漂流遊遍英國

編譯張君堯／綜合報導
英國威爾士海岸近日出現「稀客」：一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象爆紅、甚至被民眾取名。（路透）
英國威爾士海岸近日出現「稀客」：一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象爆紅、甚至被民眾取名。（路透）

英國威爾斯海岸近日出現「稀客」：一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象暴紅、甚至被民眾取名。

愛爾蘭海岸上周也曾出現一隻海象，是當地自2004年首次見到，當時有專家認為牠可能在冰山上睡著，並隨著冰山從格陵蘭（Greenland）向南漂流橫過大西洋來到愛爾蘭。

目前還不確定在威爾斯見到的海象與上周在愛爾蘭看到的是否為同一隻，但可能性相當高，不過牠在當地似乎已經累積一定人氣，有些人甚至建議將其取名為「威利」（Wally）。

海洋保護慈善機構「Orca」的科學保護人員露西．巴貝（Lucy Babey）指出，威利可能來自格陵蘭島的東海岸，也可能來自斯瓦爾巴特群島（Svalbard）。

不過「愛爾蘭鯨魚海豚小組」（Irish Whale and Dolphin Group）認為兩者確實是同一隻，他們在推特上解釋「比較其白色斑紋和象牙長度後，可以確認是同一隻」，意味著威利可能在6天內「旅行」了450公里。

海象為何會南下仍是個謎，儘管有人認為可能是無意間坐上漂浮的冰，但巴貝表示威利也可能只是在覓食、或被打擾到而遷移。

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