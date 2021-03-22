「馬醫師」穿梭安寧病房 陪伴逾千患者走向人生盡頭

「沛優醫師」來到安寧病房陪伴病人。（影片截圖）

在法國北方一個靜悄悄的安寧病房裡，一隻名為沛優（Peyo）的棕色馬和牠的教練布薩古（Hassen Bouchakour）在結束探訪病童行程後抵達現場。

這隻人稱「沛優醫師」的馬選擇來到24歲癌症 末期病人馬麗恩（Marion）病榻前，用鼻子磨蹭馬麗恩和她7歲兒子伊桑（Ethan）。布薩古表示：「我和沛優一起幫這些走到生命盡頭的人重獲新生，也讓他們的家人和照顧者能獲得能量。」

這一天沛優在病房停留將近2小時，一直守候在馬麗恩身邊。馬麗恩表示沛優幾乎天天來看她，牠跟布薩古就像她的「戰友」。

英國 媒體《衛報》報導，沛優和布薩古受雇於心理治療組織，並與研究沛優減輕患者焦慮及痛苦能力的科學家合作。布薩古從不指示沛優在醫院該往哪走，全由沛優決定要進哪個病房。15歲的沛優似乎能感應出患有癌症和腫瘤 的患者。

沛優曾是馬術表演的明星，但牠始終渴求與人類交流，總是在表演結束後挑選群眾裡的人，接近他們並待在他們旁邊。這讓布薩古觀察到沛優選中的人似乎是道德、生理或心理上的弱勢族群。獸醫師經過4年調查斷定沛優的大腦以獨特方式運作。

布薩古表示自2016年以來，他們陪伴約1000名患者直到他們嚥下最後一口氣。布薩古視沛優為「另一半、生活伴侶，以及生命的一切。」

安寧病房的護理師娜塔莉（Nathalie）指出沛優和布薩古不僅撫慰了患者，也療癒了醫護人員：「當我們面對艱辛的情境時，很高興能見到他們。」

科學家和醫生至今仍對沛優某些行為感到困惑，比方有時牠會採取威脅性的姿勢禁止其他人進入患者病房。

沛優和布薩古度過忙碌一天後，喜歡在海灘漫步。布薩古提到人們過往是在家中過世，但現在只能醫院裡孤單的離開，死亡就像一場悲劇。他認為能陪伴瀕死的患者是個獨特的體驗，可以待在他們身邊，告訴他們：「別擔心，你可以平靜地離開，不會被遺忘。」