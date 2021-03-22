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哈利波特口罩2分鐘完售 還有交響樂、茶花女口罩

記者陳宛茜／台北報導
中衛限量版哈利波特20周年紀念口罩「入學通知」。圖／博客來提供
中衛限量版哈利波特20周年紀念口罩「入學通知」。圖／博客來提供

疫情稍緩，但口罩已成台灣人的日常。台灣最近再度吹起搶口罩熱潮，但民眾搶的是限量版特色口罩。台北捷運與中衛合作、免費贈送的25周年慶生紀念款口罩，昨天一開搶便造成網站大塞車。

博客來今晚開賣的中衛版哈利波特口罩，開搶兩分鐘內完售，但博客來對份數保密。此外，包括兩廳院、衛武營和國家交響樂團NSO，紛紛推出具場館特色的口罩，台南奇美博物館也針對當期展覽推限量口罩。

疫情期間進劇場、聽音樂會都要戴上口罩。NSO因此推出「繽紛交響」口罩，請設計公司將樂團使用的各種樂器畫上口罩，讓樂迷聽音樂會時戴上「應景」，台上台下互相呼應。此款「交響樂」口罩日前因衛福部長陳時中戴上開記者會，引發討論。

NSO執行長郭玟岑表示，「繽紛交響」口罩一月推出，第一批8萬份即將完售。NSO也將此款口罩贈送給到訪的國際音樂家，讓他們巡演時戴上作「口罩外交」。她表示，一位德國工作的指揮家告訴她，在街頭看到有人戴此款口罩。

衛武營則針對自製歌劇「茶花女」做音樂會限定版口罩，口罩以衛武營歌劇院特有的暗紅色為背景，勾上一朵線條簡潔的山茶花。但這款「茶花女口罩」僅隨音樂會贈送，目前已絕版。

奇美博物館也在去年聖誕節期間，針對館內特展「紙上奇蹟」推出「聖誕口罩」，以耶誕色系搭配展覽的摺紙線條與幾何元素，以門票兌換只送不賣，估計發送了6萬份。

民眾戴上口罩就能享受音樂會與戲劇表演，但對靠唇語溝通的聽障人士來說，口罩卻成了障礙。為了打破這層「口罩障礙」，兩廳院和口罩國家隊「台灣康匠」合作「友善透明口罩」，預計四月份推出。屆時兩廳院工作人員，包括領位、票口和導覽人員都將換上透明口罩，滿足聽障人士的需求。

故宮尚未推出醫療口罩，卻和德國百年工藝紡織品牌Van Laack合作「名畫口罩」，打造三款布口罩，將清代宮廷畫師郎世寧「畫白海青」等名畫繡於口罩之上。台博館則推出口罩套「有虎來罩」，讓「鎮館之寶」黃虎旗化身可愛的小老虎躍上口罩，守護台灣人的健康。

中衛限量版哈利波特20周年紀念口罩「入學通知」。圖／博客來提供
中衛限量版哈利波特20周年紀念口罩「入學通知」。圖／博客來提供
衛武營為自製歌劇推出限量版「茶花女」醫療口罩。圖／衛武營提供
衛武營為自製歌劇推出限量版「茶花女」醫療口罩。圖／衛武營提供
NSO國家交響樂團推出「繽紛交響」口罩，圖為NSO新任藝術顧問準‧馬寇爾。記者陳...
NSO國家交響樂團推出「繽紛交響」口罩，圖為NSO新任藝術顧問準‧馬寇爾。記者陳宛茜／攝影
衛武營為自製歌劇推出限量版「茶花女」口罩。左起衛武營藝術總監簡文彬、女高音黃莉錦...
衛武營為自製歌劇推出限量版「茶花女」口罩。左起衛武營藝術總監簡文彬、女高音黃莉錦、女高音耿立、《茶花女》導演楊士平。圖／衛武營提供

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