超罕見「日間火球」畫過天空 聲爆巨響傳遍英國

英國 20日空中突然傳出一聲巨響,多地皆有民眾直擊,更有目擊者當下聽到「聲爆」(Sonic Boom)現象,隨後專家也確認這是一顆相當罕見的「日間流星」。

Watch the moment a meteor shoots across the skies of Jersey - it is thought to be the cause of a sonic boom heard hundreds of miles away across the south west of Englandhttps://t.co/lYkBy4kbC9 pic.twitter.com/5XkAYNUnHA