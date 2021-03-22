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超罕見「日間火球」畫過天空 聲爆巨響傳遍英國

編譯張君堯／綜合報導
英國20日空中突然傳出一聲巨響，專家確認這是一顆相當罕見的「日間流星」。（影片截圖）
英國20日空中突然傳出一聲巨響，專家確認這是一顆相當罕見的「日間流星」。（影片截圖）

英國20日空中突然傳出一聲巨響，多地皆有民眾直擊，更有目擊者當下聽到「聲爆」（Sonic Boom）現象，隨後專家也確認這是一顆相當罕見的「日間流星」。

包括多塞特郡（Dorset）、薩默塞特郡（Somerset）、德文郡（Devon）和澤西島（Jersey）等地都有人向當局匯報，表示20日下午自己聽到空中傳出巨響，並看到飛行物畫空天際。

專家們對目擊照片和影片進行分析後，確認這是一顆極為罕見的流星、又稱「日間火球」（Daytime Fireball），同時呼籲民眾保持警惕，並匯報任何有關墜落流星碎片的發現。

英國業餘天文學家凱塞雷克（Richard Kacerek）指出，只有最亮的「火流星級」（Bolide）流星才能產生罕見的「日間火球」，還補充20日出現的流星「必須夠大」才能在白天被目擊。

英國

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