我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

老公Clubhouse聊不停…她怒摔手機 爭吵過程全直播

編譯中心／綜合報導
社群軟體Clubhouse暴紅後，吸引不少人加入使用。（本報資料照片）
社群軟體Clubhouse暴紅後，吸引不少人加入使用。（本報資料照片）

社群軟體Clubhouse暴紅後，吸引不少人加入使用。不過享受在線上與人暢談的同時，是否打擾到他人的安寧，也是需要注意的事。最近日本就有一起因為Clubhouse，造成夫妻爭吵的事件。

日本媒體「女子SPA！」報導，有對年齡在30初頭的新婚夫婦，老婆和老公兩人共同居住在東京公寓生活。老公最近在友人介紹下迷上了Clubhouse，一開始他只是和朋友們短暫閒聊，不過隨著使用者越來越多，老公的使用時間也越來越長，甚至在老婆都已經就寢後，老公仍在線上聊天。

老婆雖然也曾拿到過邀請碼，不過嘗試幾次之後，覺得沒興趣就放棄了。隨著老公越來越沉迷，她的作息也被嚴重干擾，甚至好幾次都已經睡著，卻被老公的談笑聲吵了醒來。即使多次提醒，老公卻依然故我，讓老婆逐漸累積了壓力。

終於，在一次工作繁忙且生理期到來的時刻，老婆的怒氣終於一口氣噴發，直接把老公的手機搶過來摔到床上，還破口大罵「夠了沒啊」。然而此舉卻也讓老公反彈，雙方於是演變成劇烈爭吵，還引來警察前來關照。

更糗的是，老婆雖然摔了老公手機，但是Clubhouse的直播仍在持續，因此他們大吵大鬧的內容，全都被線上聽眾給知道了，讓老婆平時賢淑端莊的形象瞬間破滅。慶幸的是，在老公朋友的勸說下，現在他想在夜間上線，會自己到陽台或公園，為的就是避免打擾到老婆，再次引發紛爭。

Clubhouse 手機 日本

上一則

海怪現身？美漁夫撈到巨嘴獠牙大魚 約人半身長

延伸閱讀

研發Clubhouse中國版 字節跳動也要加入「群聊」

研發Clubhouse中國版 字節跳動也要加入「群聊」
Instagram開房間 槓上Clubhouse

Instagram開房間 槓上Clubhouse
Clubhouse爆紅 Instagram推多人直播新功能

Clubhouse爆紅 Instagram推多人直播新功能
你開房間了嗎？ Clubhouse爆紅3關鍵剖析

你開房間了嗎？ Clubhouse爆紅3關鍵剖析

熱門新聞

日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

2021-03-20 01:01
營養師提醒水果一定腐爛、發霉應避免食用，免得影響健康。圖／南投醫院提供

吃發霉水果罹肝癌？營養師：未必但不是切掉腐爛處就好

2021-03-17 05:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們