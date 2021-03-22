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海怪現身？美漁夫撈到巨嘴獠牙大魚 約人半身長

編譯中心 / 綜合報導
美國39歲漁夫伊薩克本月初在阿拉斯加沿岸捕獲一條大魚，有著大頭巨嘴、滿口利牙。（取材自臉書）
美國39歲漁夫伊薩克本月初在阿拉斯加沿岸捕獲一條大魚，有著大頭巨嘴、滿口利牙。（取材自臉書）

英國網路媒體LADbible報導，美國39歲漁夫伊薩克（Nate Iszac）本月初在阿拉斯加沿岸捕獲一條大魚，魚的身長大約跟伊薩克半身一樣長，有著大頭巨嘴、滿口利牙。

伊薩克與大魚合影後就將牠扔回水中。後證實這條魚叫做狼鰻（Wolf eel），是以甲殼類、魚類為食的肉食性生物，因巨大猙獰的頭及獠牙而有「大海怪」之稱。平常棲息在海平面下200公尺的深海裡，但也能適應濱海區潮間帶礁岩環境，成體重達15到20 kg，體長可達2公尺，能輕鬆咬碎甲殼類動物。

來源：National Geographic Kids YouTube

伊薩克說以前曾見過狼鰻，這次再度發現這條「海底怪獸」，內心充滿了緊張的興奮感。伊薩克知道牠們啃咬力驚人，撈上岸時格外謹慎。

伊薩克為臉書拍了幾張狼鰻的照片後就放生牠，表示狼鰻在過程中毫髮無傷，平常撈到深海魚類也會將牠們放回海裡。

一名網友看到伊薩克的照片認為狼鰻活像「現實生活中的海怪。」另一名網友則慶幸狼鰻沒咬伊薩克，「那口牙看起來太可怕了」，也有人開玩笑說：「牠只要親你一下，你就是牠的人了。」

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