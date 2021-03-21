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8旬嬤近期跌2次骨折開刀！醫師指常跌地點教保命防跌

記者趙容萱／台中報導
醫師黃敏旭建議，預防長輩骨折，照顧者應多注意居家環境安全，如增設扶手、防滑設備等，從生活細節做起。圖／台中醫院提供
醫師黃敏旭建議，預防長輩骨折，照顧者應多注意居家環境安全，如增設扶手、防滑設備等，從生活細節做起。圖／台中醫院提供

台灣台中80歲張姓阿嬤2周前在家裡滑倒，造成左髖部股骨頸移位性骨折，手術置換人工關節，沒想到出院前一晚，趁看護沒注意自行下床絆倒受傷，醫師X光檢查發現，又從原本手術的人工關節旁邊骨折，再次手術把骨折及人工關節復位，並作加強及修補，才順利恢復，家屬也積極請教如何預防老年人跌倒骨折的相關衛教。

台中醫院骨科醫師黃敏旭說，老年人平衡感較差，難以控制自己的姿勢，加上視力退化、老花、對黑暗的適應不敏感，易在黑暗中碰撞、跌倒。根據統計，老年人最常跌倒的地點即為「家中」，易發生跌傷事故地點為浴室、廚房及樓梯等，如室內光線不夠、地板過於光滑都容易跌倒受傷，且大部分的老年人都患有骨質疏鬆症，更是一跌就導致骨折。

黃敏旭說明，老年人髖骨骨折若採保守性治療，容易產生褥瘡、泌尿道感染，大小便不好照顧；痰咳不出，易引起上呼吸道感染，食慾不佳，身體容易虛弱等等，建議老人家若跌倒骨折可以積極和醫療團隊討論評估手術相關治療，避免上述臥床的併發症，術後1到2個月使用助行器輔助及復健，及早回到正常生活，減輕患者痛苦，也減少家屬的負擔。

黃敏旭建議，預防長輩骨折，照顧者有正確認知也是關鍵因素之一，照顧者平時多注意居家環境安全，從生活細節做起，如增設扶手、防滑設備等居家環境改善或使用手杖、拐杖、助行器加強年長者站立或行走的穩定度與支撐力的輔具著手，降低老年人再次跌倒的風險。

黃敏旭醫師提醒，依失能程度不同，所需使用輔具的目的也不同，更需要專業人員進行評估才行。台中醫院於長照大樓一樓設立臺中醫院輔具中心，除了有各式醫療護具更有專責人員提供完善的衛教指導，產品健檢，另外，針對特殊需求患者，也提供客製化服務，以達到最佳活動功效。

醫師黃敏旭說明，老年人跌倒，髖部（如圖）或手腕骨折比例高。圖／台中醫院提供
醫師黃敏旭說明，老年人跌倒，髖部（如圖）或手腕骨折比例高。圖／台中醫院提供

台灣 併發症 長照

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