我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

睡前喝酒助眠？醫師：睡眠品質更差

記者王駿杰／新竹21日電
精神科吳易澄醫師提醒，良好睡眠是維持健康的基本要素。（圖：新竹馬偕醫院提供）
精神科吳易澄醫師提醒，良好睡眠是維持健康的基本要素。（圖：新竹馬偕醫院提供）

新冠肺炎疫情期間，許多人的生活習慣都被打亂，宅在家的時間增加，3C產品的使用大幅提升又缺乏運動，影響到睡眠品質，睡眠本身是種調理健康的重要機制，究竟怎樣才是好的睡眠呢？台灣新竹馬偕醫院精神科醫師吳易澄指出，規律的生活作息是重要因素，睡眠環境包含光線、噪音、溫度、空氣流通都會有所影響。

吳易澄表示，失眠的主觀感受相當多元，包括入睡困難、早醒或睡不久，睡眠斷續等，不同的睡眠樣態都有其特別的神經與精神病理的成因。壓力帶來失眠是很常見的，短期的壓力性失眠約一個月內會緩和。若超過一個月仍持續睡眠障礙，則必須積極調整生活或工作安排。

個人的生活壓力與生活習慣常是導致失眠的主要因素，例如需仰賴勞動力維持機器24小時運作或是各種輪班工作，往往使得睡眠障礙成為常態。飲食習慣也會直接影響睡眠，比如睡眠中飢餓或過飽、水分攝取導致頻尿、刺激性飲食、含有咖啡因的茶或咖啡，也常常導致失眠。

有些民眾甚至喝酒助眠，其實酒精會改變睡眠結構，減少深睡期，反而導致睡眠品質不佳，更別說長期藥物（甚至包括睡眠藥物本身）或毒品濫用的影響。

吳易澄建議，要改善失眠情況，可先從生活型態上的改變入手嘗試建立一些睡前習慣，包括提早就寢時間，盡量不要熬夜，有助於調節生理時鐘； 晚上避免喝含咖啡因及酒精的飲品，以免難以入睡； 調暗房間燈光，保持內部空氣流通，並在舒適的溫度入眠。

吳易澄提醒，良好的睡眠是健康的支柱，也是增強免疫系統的有效方法之一。若遭受失眠之苦，可用睡眠日記來記錄每天的生活與睡眠狀態，釐清問題及找出改善方法。必要時可求助家庭醫學科或是精神科醫師，針對睡眠問題做謹慎詳細的評估與治療。

失眠 咖啡 台灣

上一則

宙斯的祭品出土 希臘發現2500年前的銅牛神像

延伸閱讀

劫案留創傷常失眠 劉用發將尋心理輔導

劫案留創傷常失眠 劉用發將尋心理輔導
3餐前喝水500㏄ 守住減重第一關

3餐前喝水500㏄ 守住減重第一關

老喬的失眠夜

老喬的失眠夜
鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可請中藥幫助

鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可請中藥幫助

熱門新聞

護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22
奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
營養師提醒水果一定腐爛、發霉應避免食用，免得影響健康。圖／南投醫院提供

吃發霉水果罹肝癌？營養師：未必但不是切掉腐爛處就好

2021-03-17 05:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價
談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比