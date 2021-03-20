怪盜偷寶物？日網友目擊「名古屋金鯱像」整個打包起飛

日本名古屋地標「金鯱像」為了在地面做展演，日前展開拆除作業。然而直昇機懸掛金鯱像的樣子，卻活像是哪位怪盜正在偷走該雕像一般。(取材自twitter)

「偷走知名地標」是許多怪盜類作品常會出現的橋段，故事中更常有怪盜駕著直升機，帶著寶物揚長而去，令警衛們望洋興嘆的情節。而最近就有日本 網友在名古屋，拍到有如怪盜作品重現般的畫面。

來源：J-CAST 動画アーカイブ YouTube

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，居住在名古屋市的網友「eli_sse」日前在twitter投稿，表示他看到本來應該設置在名古屋城上，有如地標般知名的的「金鯱像」被裝在一個箱子裡，由直升機載運到空中，好像被什麼人竊取運走一樣。

不過金鯱像之所以飛上天的原因，其實是為了暫時移到地面上展示之故。報導指出，金鯱像過去就曾在1984年與2005年，從城池上拆下來展示過。本次則是因為祈求疫情 好轉，預定將金鯱像拆下來做巡迴展演，除了名古屋之外，也將到長野縣、岐阜縣等地進行展出。

看到拆除的畫面，則讓網友們想起許多動漫 裡的知名怪盜，紛紛表示「是魯邦幹的好事嗎」、「腦中響起了『魯邦三世』的音效」、「想到烏龍派出所」、「怪盜基德嗎」、「操縱直升機的是石川五右衛門對吧」、「在眾目睽睽之下，盜賊大膽地將目標偷走了」、「終於連金鯱像都遭殃啦」、「大魚到手囉」。