我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨爆雇人頭攪局 助同黨贏佛州議員選舉

1萬200元失業福利免稅 國稅局擬自動退稅

愛無國界！熱血牙醫克難「蹲地」為吐瓦魯學童治療

記者趙容萱／台中21日電
醫師王彥凱蹲在地上，克難地以牙科行動治療儀為吐瓦魯學童治療。（圖：中山附醫提供）
醫師王彥凱蹲在地上，克難地以牙科行動治療儀為吐瓦魯學童治療。（圖：中山附醫提供）

愛無國界！台灣中山醫學大學附設醫院牙科醫師孫于婷、王彥凱克服萬難，搭機要轉4趟機、經3個國家，巡迴為吐瓦魯千名學童治療與口腔衛生保健，當時面臨當地爆發登革熱、流感肆虐，有的地方連醫療床都沒有，醫師克難蹲在地上，為學童治療，克難地協助該國改善兒童齲齒問題。

中山附醫國際醫療中心主任林靜儀說，吐瓦魯由9個環形珊瑚島組成，醫療資源貴乏，中山附醫10多年來持續派遣醫療團援助，當地飲食多肉、高糖、高油，沒有牙齒保健觀念，首都富那富提的瑪格麗特公主醫院牙科部設備老舊，無法進行齲齒與根管治療，若嚴重齲齒，都只能直接拔除，其餘離島只有診所護理師。

醫師王彥凱為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）
醫師王彥凱為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）

林靜儀指出，中山附醫醫療團隊2016年為該國學童健檢，發現逾半有齲齒問題，前年起與瑪格麗特公主醫院牙科部合作，由牙醫師巡迴推展學童口腔衛生保健計畫，直到去年3月因新冠肺炎疫情關閉邊境、飛機停航，才改由台灣護理師駐派當地的協調師負責遠距醫療。

林靜儀指出，執行2年前，齲齒率由91%下降至59.71%；缺牙率由20%下降至14.06%；須接受補牙者由4%上升至17.52%；須接受拔牙者由29%下降至21.48%，表示學童牙齒健康逐漸改善，學童牙齒防治成效顯著。

醫師王彥凱蹲在地上，克難地以牙科行動治療儀為吐瓦魯學童治療。（圖：中山附醫提供）
醫師王彥凱蹲在地上，克難地以牙科行動治療儀為吐瓦魯學童治療。（圖：中山附醫提供）

孫于婷說，她曾遇過7歲兒童蛀牙患者因醫療資源匱乏，嚴重到蜂窩性組織炎，除了治療，更要落實口腔衛生保健，雖然當地氣候炎熱、沒有熱水供應，生活貧乏，但能看到學童們齲齒獲改善，雖然辛苦但很開心。

王彥凱則是遇到一名成人患者因牙齦嚴重腫脹就診，因當地醫療資源匱乏，檢體才送驗，來不及接受治療就離世，更讓他堅定推廣牙齒保健要從小扎根，即便他到當地時，爆發登革熱疫情，他仍完成派駐服務。

醫師孫于婷為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）
醫師孫于婷為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）
醫師王彥凱為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）
醫師王彥凱為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）

台灣 疫情 邊境

上一則

年齡漸長 3星座女性桃花更旺 處女、射手讓人想追

延伸閱讀

加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開

加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開
加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開

加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開
陳昱端牙醫：很多成年人矯正牙齒 有不同選擇

陳昱端牙醫：很多成年人矯正牙齒 有不同選擇

容淑萍牙醫喬遷新址植牙有優惠

容淑萍牙醫喬遷新址植牙有優惠

熱門新聞

護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22
奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
營養師提醒水果一定腐爛、發霉應避免食用，免得影響健康。圖／南投醫院提供

吃發霉水果罹肝癌？營養師：未必但不是切掉腐爛處就好

2021-03-17 05:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價
談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比