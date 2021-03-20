愛無國界！熱血牙醫克難「蹲地」為吐瓦魯學童治療

醫師王彥凱蹲在地上，克難地以牙科行動治療儀為吐瓦魯學童治療。（圖：中山附醫提供）

愛無國界！台灣 中山醫學大學附設醫院牙科醫師孫于婷、王彥凱克服萬難，搭機要轉4趟機、經3個國家，巡迴為吐瓦魯千名學童治療與口腔衛生保健，當時面臨當地爆發登革熱、流感肆虐，有的地方連醫療床都沒有，醫師克難蹲在地上，為學童治療，克難地協助該國改善兒童齲齒問題。

中山附醫國際醫療中心主任林靜儀說，吐瓦魯由9個環形珊瑚島組成，醫療資源貴乏，中山附醫10多年來持續派遣醫療團援助，當地飲食多肉、高糖、高油，沒有牙齒保健觀念，首都富那富提的瑪格麗特公主醫院牙科部設備老舊，無法進行齲齒與根管治療，若嚴重齲齒，都只能直接拔除，其餘離島只有診所護理師。

醫師王彥凱為吐瓦魯兒童口腔健檢與塗氟。（圖：中山附醫提供）

林靜儀指出，中山附醫醫療團隊2016年為該國學童健檢，發現逾半有齲齒問題，前年起與瑪格麗特公主醫院牙科部合作，由牙醫師巡迴推展學童口腔衛生保健計畫，直到去年3月因新冠肺炎疫情 關閉邊境 、飛機停航，才改由台灣護理師駐派當地的協調師負責遠距醫療。

林靜儀指出，執行2年前，齲齒率由91%下降至59.71%；缺牙率由20%下降至14.06%；須接受補牙者由4%上升至17.52%；須接受拔牙者由29%下降至21.48%，表示學童牙齒健康逐漸改善，學童牙齒防治成效顯著。

醫師王彥凱蹲在地上，克難地以牙科行動治療儀為吐瓦魯學童治療。（圖：中山附醫提供）

孫于婷說，她曾遇過7歲兒童蛀牙患者因醫療資源匱乏，嚴重到蜂窩性組織炎，除了治療，更要落實口腔衛生保健，雖然當地氣候炎熱、沒有熱水供應，生活貧乏，但能看到學童們齲齒獲改善，雖然辛苦但很開心。

王彥凱則是遇到一名成人患者因牙齦嚴重腫脹就診，因當地醫療資源匱乏，檢體才送驗，來不及接受治療就離世，更讓他堅定推廣牙齒保健要從小扎根，即便他到當地時，爆發登革熱疫情，他仍完成派駐服務。