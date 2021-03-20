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英國過半成人打疫苗 率主要經濟體之先

年齡漸長 3星座女性桃花更旺 處女、射手讓人想追

記者劉小川／台北報導
哪些星座年紀越長越有魅力？圖／摘自pexels
哪些星座年紀越長越有魅力？圖／摘自pexels

時間總會把人給催老，但有些星座的女人，反而年紀越大越吃香？不是因為年紀越長越漂亮，而是讓自己越活越精彩，吸引他人的是內在的充沛。這股內斂又充滿活力的引力，讓她們活越大桃花越旺。

水瓶女

水瓶座的女生比較屬於溫柔婉約類型，骨子裡卻有著不爭不搶的獨立個性，年紀越長的水瓶座女生，越容易把事情看得淡淡然。而天生擁有著既優雅又浪漫的傲骨性子，在她們眼中認為世界的美是一種獨特美，也非常願意分享著她看到的美給周遭值得的人，這因為這樣的性格，常常會讓人覺得水瓶座有一種脫俗跟灑脫感，隨著時間的前進，水瓶座的閱歷越豐富，對於男生來說根本就是一種致命的誘惑力，相處久之後，更會被水瓶座這種氛圍給迷戀住。

處女女

循規蹈矩的處女座，非常注重禮儀也對自己的要求慎高，內在氣質與腦袋內容更是不可忽視的。不斷地尋求新知來充實自己的處女座，哪怕自己的顏值不如人，卻擁有著文雅氣質內在，這種內斂的個性，更讓處女座對於外在人看到的她來說，是一個完美主義者。

但其實不然，處女座對於完美的界線，在於讓自己感到舒服，卻擁有著生存的自信，文化修養跟禮儀只是基本生存條件，當然這樣的女性無論顏值高低，怎可能不入男生的眼。

射手女

開朗活潑的射手座女生，擁有著活潑好動的大剌剌個性，身邊朋友也容易被這樣的射手座給吸引，因為本身就有著樂觀與上進的射手座，擁有著古靈精怪的腦袋，對於新鮮事情的好奇與發展都會給人一種驚艷感。

擁有高顏值當然是每個人希望的條件，而對於射手座女生來說，擁有即是好，沒有擁有也能為自己創造，這樣的俏皮個性又有主見的女生，相信追求者一定數不勝數，即使沒有亮麗的外表，也會讓自己活的發光發熱，異性緣更別說了。

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