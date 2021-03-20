總統賣薑母茶？他驚見「野生蔡英文」萬人直呼：太像了

有網友發現一處賣薑母茶的攤位，女員工竟然神似蔡英文總統，照片PO網後也引來熱議。(取材自「路上觀察學院」)

如果在路上看到神似蔡英文 總統的人，相信許多人一定會多看好幾眼。有網友在臉書 貼出一張照片，只見照片裡一名女子戴著口罩在煮薑母茶，但這名女子外型酷似蔡英文，讓原PO看了也愣住，照片一上網就吸引逾萬人按讚點閱，許多人都直呼「太像了」。

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出他拍到的照片，一名短髮戴著口罩和眼鏡的女子正在一處攤位上煮薑母茶，雖然戴著口罩遮住半張臉，但無論是髮型、造型、外貌都神似蔡英文，原PO還搞笑發文寫道「總統面臨財務危機，被迫兼差打工，辛酸畫面流出（誤）」。

照片一出笑翻一票網友，「超像的啦」、「果然夠謙卑」、「也太像了吧！還是是本人幫店家宣傳？」、「人家是微服出巡好嗎！你靠近她會直接衝出一堆便衣直接把你壓倒在地」、「給我來一杯總統風味的薑母茶」、「跪求地點，用新台幣下架商品」、「我分不出這是真的還假的」、「失散多年的總統雙胞胎」。

還有人開玩笑的說這根本就是替身，「那是替身啦」、「可以徵召去當替身」、「公開場合會出現的替身」、「會被僱去當替身」、「可以學金正恩 弄個替身」、「總統替身下班後的兼差」。