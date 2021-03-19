送貨員傻眼 他發明「破箱造型」膠帶 貼愈多看起來愈破

一位日本網友發明「破紙箱造型」的封箱膠帶，貼在紙箱上使用時，反而會造成破損的視覺效果。（取材自推特）

當送宅配的時候，經常會使用紙箱裝載貨物。而紙箱的狀態是否完好，自然影響貨品保存的效率。最近有日本 網友，做出故意能讓紙箱看起來像是破掉一樣的封箱膠帶，天才創意讓不少網友佩服。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「Monyaizumi」最近分享，表示他完成了新的封箱膠帶，造型是用「表面破掉的紙箱」進行設計。因此如果把這個膠帶貼到箱子上，就會有紙箱破掉的視覺效果，且貼上越多膠帶，雖然封得越緊，卻也看起來越破。

Monyaizumi表示，他自己過去經常碰到需要幫商品裝箱的情況，久了之後，腦中就突然浮現出「如果用破箱的樣子設計膠帶，看起來一定會很有趣」的想法，於是就開始動手製作。為此他還認真研究破紙箱的紋路，希望能忠實呈現。最後完工令他相當滿足，也將這個設計放上網，開放有興趣的網友購買。

其他網友也紛紛表示「這idea太有趣了」、「好想要，必買」、「貼之前看起來很像抹茶很好吃」、「奇才出現了」、「收貨者『居然送來這種破箱（撕開後）怎麼突然變正常了！？』」、「就連送貨的看到也會傻眼吧」、「期待也有看起來像傷口的OK繃」。