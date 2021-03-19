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職場上的強者 3星座會抱老闆大腿、超有工作能力

記者劉小川／台北報導
摩羯座給人沈穩、信賴感。取材自pakutaso
摩羯座給人沈穩、信賴感。取材自pakutaso

在職場、各種工作上的人際關係場合中，最常遇見的就是懂得善用自己溝通能力，與強大的氣勢來吸引他人注意的人，講好聽是容易吸引人注意，另種說法是最會抱大腿，但3個星座除了抱大腿，但還是超有能力，職場上一定要注意這3大星座。

抱大腿能力第三名：獅子座

說到天生氣場強大，大家莫過於想到獅子座。在事業與人群之間穿梭，積極向上的性格，容易讓獅子有著爆發性及不甘心的想法，更能在獅子身上看到能屈能伸的身段。

讓旁人都不得不屈服於追求上進的獅子，就是能展現獨特的個人魅力，不僅能吸引到上司的關注，也容易在團隊中成為焦點，這樣的人雖然在他人的眼中，是個愛抱大腿的人，但其中的領導能力，就能讓大家看見真正的獅子，其實是非常有能力並且成會真正領導的王者。

抱大腿能力第二名：水瓶座

擁有高智商的水瓶座，總有許多古靈精怪的想法及馬行空的構思眼光，擁有領導者的特質就應該如此。

在團隊與工作中的水瓶座，能先設定一個目的地領航著大家，並用前瞻的眼光看透別人、了解更遠的意義。但說到抱大腿，大家想到的除了愛表現之外，水瓶座憑藉著自己對做事態度的執著，吸引著大家的目光，讓人不得不折服的獨立性，遇見水瓶座的同事時，更加應該珍惜與他共事或共同在一個團隊的好運。

抱大腿能力第一名：摩羯座

有著穩重、沉穩感的摩羯座，時常不多話卻默默地做好許多事情，與其共事的人都覺得摩羯座是整個體系、團隊的重要核心人物。

摩羯座是個默默會把事情做好的人，對於真實力、才華、智慧、決策能力都有著不一樣的眼光與沉著，不會以一個冒險的心態去探險每個不可能性。然而說到抱大腿，摩羯座會帶給上司安全感，是一個核心價值高的閃亮鑽石，與其與他人爭寵，不如好好把自己的分內做好，即便要成為領導人物，也會做到讓人無法挑惕的程度才敢上位。

獅子座有天生的領導力。取材自pakutaso
獅子座有天生的領導力。取材自pakutaso
職場上，3星座的人，愛抱上司大腿，但卻有能力。取材自pakutaso
職場上，3星座的人，愛抱上司大腿，但卻有能力。取材自pakutaso

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