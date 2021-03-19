用食物入鏡好萊塢電影 李宛蓉做菜做出夢幻職業

來自台灣的食物造型師李宛蓉（右2）為美國的影視作品準備食物道具。（李宛蓉提供）

無論是星際大戰（Star Wars）導演J.J.亞伯拉罕（J. J. Abrams）與家人共享的菜餚、女星荷莉貝瑞（Halle Berry）演戲時一起入鏡的蘋果派，戲裡戲外，來自台灣 的食物造型師李宛蓉靠著廚藝在好萊塢闖出一片天。

打開李宛蓉（Anna Lee）個人網頁，色彩繽紛的各式料理帶來強烈視覺衝擊，這是她幾年來在平面、電視、電影 留下的作品集。「食物造型師」對一般人而言是冷門工作，卻是她願意拋下一切、勇闖未知領域的夢幻職業。

影片來源：YouTube

在台灣影視圈稱之為食品美術，美國 叫食物造型師，這個工作是影視製作團隊裡的食物顧問，無論是廣告、電視節目或電影裡出現的餐點飲料，多是經由食物造型師之手，呈現在鏡頭面前。

李宛蓉最新的案子是電視影集「致命女人」（Why Women Kill）。應劇本要求，她考據研究，做出1949年上流社會餐桌上的美食。為了做出有「時代感」的馬鈴薯泥，花了不少心思。

如果不是以特定食物為主題的影視作品，出現在螢幕上的食物等同於陪襯的道具。但在分工精密的美國影視圈，食物造型師的任務就是讓這個道具扮演好「重要細節」的角色。

以「致命女人」影集的那一幕，李宛蓉考據而做出來的馬鈴薯泥，不只外觀符合時代，更讓女主角在演戲時吃了起來，化為表演的一部分。李宛蓉說：「這就是身為食物造型師最有成就感的一刻。」

「當一個食物造型師，第一步是先當這些明星的保母。」李宛蓉說，藝人絕對是對食物最挑剔的一群人，準備食物除了要符合劇本，更要仔細詢問每個演員的偏愛與飲食限制。

她與奧斯卡影后荷莉貝瑞就曾發生一個捏把冷汗的意外事件。

原來荷莉貝瑞是糖尿病患者，完全不能吃糖，但劇組沒溝通好，使得李宛蓉準備了減糖的蘋果派，開拍之前，來不及準備無糖蘋果派，只好趕緊向荷莉貝瑞致歉。李宛蓉說，幸好荷莉貝瑞敬業又隨和，用其他演法呈現吃完蘋果派的鏡頭。

台藝大電影系畢業、出社會任職於電視製作團隊，李宛蓉踏上食物造型師這條路的起點是10年前，導演李安在台灣拍攝「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）電影時，李宛蓉加入美術團隊後，聽到外國同事建議「妳一定要去洛杉磯」。

食物是她從小到大的興趣，書櫃收藏了上千本的食譜，李宛蓉從名廚蕭維政的食譜裡，知道影視工作有個叫食物造型師職位，正好結合了自己的興趣與職業。

「少年Pi的奇幻漂流」殺青之後，她只花了一個月的時間準備，就搭上飛往洛杉磯的飛機，從上廚藝學校開始，朝向食物造型師之路邁進。

廚藝學校畢業之後，不如想像中順遂。李宛蓉半年處於「燒錢」的待業狀態，承受時間與經濟上的壓力，面對著不確定的未來。她一面在餐廳打工、一面到有錢人家裡的廚房做菜，當私人廚師，用來支撐自己食物造型師的夢想。

經過幾年的開拓，李宛蓉現在已經打開名號，有固定的影視產品案子可以接。許多出現在美國電視電影畫面的食物，很多在她家裡的廚房備料，之後帶到片廠組裝。

要以自由工作者的身分在好萊塢生存，李宛蓉慶幸找到一份能夠餵飽自己又磨練工作技能的副業。

李宛蓉說，很多人不知道接案子的自由業多不穩定，貿然跳進去，到最後發現沒辦法過活，最後只好勉強找了一個自己不那麼有熱情的正職。而她是相反，知道自己的夢想是食物造型師，藉由私人廚師這項副業，一方面磨練做菜技能，也學習跟客戶應對。

李宛蓉當私人廚師，也和電影圈沾上關係。「星際大戰」導演J.J.亞伯拉罕就是她的客戶。

李宛蓉說，到這些上流社會、影視名人的家裡做私人廚師，客戶要求的往往不是什麼精緻的豪華餐點，「要吃他們大可上高級餐廳」，身為私人廚師的使命，是用各種風格的家常料理，提供一個家人聚集在餐桌的時光。

李宛蓉的料理風格雖然跨國界，但她說紅油抄手、炒飯、蒜拍小黃瓜、黃金泡菜等台灣風格也很受客戶歡迎。

過去一年美國深陷疫情，李宛蓉的工作樣貌也大為改變。以往到客戶廚房做菜的方式變成不可能，李宛蓉家裡變成中央廚房，每個禮拜家裡堆滿保鮮盒，做好之後到客戶家裡送餐、隔著窗戶揮手打招呼，變成了疫情下的獨特體驗。

回首來時路，李宛蓉分享這一段實現夢想之路「不比較」是最重要的心法。

她認為，成長過程中一定會有欣賞的對象，無論是才華、經濟能力或是心情狀態，但拿自己與別人比較一定會產生負面的情緒，變得裹足不前。最重要的是知道自己的方向，每天朝著自己要去的方向，往前一小步，久了自然就會收成。