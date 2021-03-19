我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

一個小動作讓結帳不再問「加購塑膠袋嗎？」 網友叫好

聯合新聞網 / 綜合報導
一個日本店家在門口設置不同顏色的購物籃，好分辨客人是否要加購塑膠袋，聰明作法讓網友認為其他店家也應如法炮製。取材自推特
一個日本店家在門口設置不同顏色的購物籃，好分辨客人是否要加購塑膠袋，聰明作法讓網友認為其他店家也應如法炮製。取材自推特

自從塑膠袋開始收費之後，去超市等店家買東西，結帳時經常都會聽到店員詢問「請問要加購塑膠袋嗎」，總的來說也是多一道手續。不過日本就有店家，想出了一個妙招，讓客人和店員之間一看，就明白需不需要額外提供塑膠袋。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「Hiro⭐Toga」分享，表示他在近日看到一個店家，門口擺著兩種不同顏色的購物籃，並且設有告示牌，表示如果需要額外購入塑膠袋的客人，就選用橘色的籃子。反之若是不用再買塑膠袋的客人，則使用白色的籃子。

Hiro表示，這樣簡單的方式，就能避免結帳時還需再次詢問，節省掉可能的麻煩，增進店內的流通效率。而且成本上來講，還幾乎本來就是店家有準備的東西。希望這能成為良好範例，希望其他如便利商店等地方也能跟進。

網友們見狀，也紛紛表示「我就在便利商店打工，有這個絕對幫大忙」、「超市也應該引進」、「這樣店員就不用一個一個確認了」、「根本還是一堆人不知道塑膠袋要收錢」、「比起成本考量，可能店家空間才是問題」、「不過萬一是中途才想起來應該要購物袋…那就把整個籃子放進要購物袋的籃子裡吧」。

日本

上一則

牙膏泡泡刷完漱掉不對嗎？口腔專家揭用牙膏5大迷思

延伸閱讀

日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題

日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題
小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友

小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友
中國修香港選制 英：北京不再遵守聯合聲明

中國修香港選制 英：北京不再遵守聯合聲明
阻撓實施限塑令 費城控告州府

阻撓實施限塑令 費城控告州府

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑