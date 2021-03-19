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牙膏泡泡刷完漱掉不對嗎？口腔專家揭用牙膏5大迷思

記者陳碧珠／台北報導
刷完牙用清水漱掉牙膏泡泡，錯！錯！口腔照護專家表示，使用1000ppm以上含氟牙膏後，要讓口內的氟離子濃度維持，最標準的作法是「不要漱口」。本報資料照片
刷完牙用清水漱掉牙膏泡泡，錯！錯！口腔照護專家表示，使用1000ppm以上含氟牙膏後，要讓口內的氟離子濃度維持，最標準的作法是「不要漱口」。本報資料照片

刷完牙用清水漱掉牙膏泡泡，這不是很自然嗎？口腔照護專家告訴你錯！錯！錯！如果使用1000ppm的牙膏，要讓口內的氟離子濃度維持，最標準的作法是「根本不要漱口」，最新正確刷牙的五大迷思，你不可不知。

社團法人台灣口腔照護協會理事長黃耀慧表示，含氟牙膏已被證實可預防蛀牙，但一般人買牙膏常常只看品牌，忘了要注意牙膏含氟濃度，通常建議達1000ppm才有預防效果，並且至少每天兩次，刷牙兩分鐘，實證研究是可降低24%的齲齒。

因此提醒民眾買牙膏記得翻查成分內容，1000ppm在市面上不少，但請注意，部分開架牙膏上面只說未超過政府規定的1500ppm，但有沒有達到1000ppm卻沒說清楚，這種沒說清楚、講明白的牙膏也不要買。

第二個迷思，也是最顛覆一般人刷牙日常生活習慣的，就是刷牙完畢後，最標準的作法是「不要漱口」，黃耀慧說，以我們過去習慣，根本做不到，所以建議學童或大人也好，可以先從減量漱口做起，只要少少個一口水就可以，這樣才可以維持口內的氟離子濃度，達到預防蛀牙效果。

滿口的牙膏泡會不會很難受？黃耀慧說，第三個迷思是牙膏量，那些電視廣告示範的量是錯誤的，不需要多到彎起來，若用1000ppm的含氟牙膏，1-3歲只要表淺一層即可，6歲以後只需要一個豌豆這樣大小，刷完不漱口也不會很難受的。

市面上牙膏功能琳瑯滿目，除了預防蛀牙，還有抗敏、去除口腔異味，黃耀慧強調，最基本的還是要先做好蛀牙預防，特別是兒童，刷牙一定要兒童牙膏嗎？他提出第四個迷思，希望家長注意，有些兒童牙膏未達1000ppm含氟量，還因為有香香甜甜的味道誘導小孩吞牙膏，這是不好的機制。

最後，也就是第五個迷思就是「漱口水」，他表示市面多有兩種漱口水濃度，一個是200-250ppm，一個是950ppm，前者可以每天食用一次，後者一周一次，目前政府但提供給學童每週使用一次的漱口水就是950ppm，然而，千萬別像想沖掉牙膏泡泡一樣，漱口水要達到效果，可別又用清水沖掉了。

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