我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

日本「嗆人抹茶冰淇淋」 吃一口必吐綠色湧泉

編譯中心／綜合報導
「嗆人抹茶冰淇淋」的表面灑滿了大量的靜岡產抹茶粉，令許多抹茶控欲罷不能。取材自《月曜から夜ふかし》節目
「嗆人抹茶冰淇淋」的表面灑滿了大量的靜岡產抹茶粉，令許多抹茶控欲罷不能。取材自《月曜から夜ふかし》節目

日本近來一間抹茶專賣店引發討論，該店家大膽地標出「殺人抹茶」的噱頭，推出了一款「嗆人抹茶冰淇淋」，只見冰淇淋上頭被灑好灑滿大量的抹茶粉，看似香醇濃郁的冰淇淋卻讓吃過的人直搖頭，因為凡吃過一口，必然會從嘴中湧出「綠色湧泉」。

日本電視節目《月曜から夜ふかし》針對國內的「當地問題」製作了一個單元，節目將鏡頭拉到東京都，當地遠近馳名的抹茶冰淇淋，竟成了當地人為之頭疼的困擾。位於田端站的長峰製茶直言不諱地標榜「吃到嗆到」的宣傳語，推出一款「嗆人抹茶冰淇淋」，香滑濃醇的冰淇淋表面被灑滿了「綠色精華」，滿滿的抹茶粉就這麼覆蓋在霜淇淋上頭，令抹茶控們欲罷不能的模樣，卻讓許多人避之唯恐不及。

節目中請來了9位民眾現場實測，親自體驗這個「嗆人抹茶冰」的功力，沒想到每一位品嚐者都無法逃過它的魔爪，大啖一口後必有「綠色湧泉」噴出，各個都被抹茶粉嗆得不要不要的。試吃後的民眾紛紛露出苦笑，儘管心中想要再嚐一口冰品的美味，但喉嚨早已不能自我，只能連咳好幾聲，眼睜睜看著抹茶粉在空中飛揚，並覆著在衣服及嘴唇上頭。

嘗過殺人抹茶冰的民眾們都不禁讚嘆，「好嗆人啊！」、「好厲害啊這個」。長峰製茶的店長高津和彰接受訪問時表示，「嗆人抹茶冰淇淋」的本意就是要讓人吃到嗆到，才會將抹茶粉灑到必定會使人嗆到的量。對此，節目組也詢問道「抹茶不會加太多了嗎？」，高津先生聽到後卻露出一臉燦笑，「不會，希望大家可以好好品嚐這大量的抹茶」，相當有信心的邀請民眾來一嚐殺人抹茶的威力。

日本東京的一家抹茶專賣店推出了一款「嗆人抹茶冰淇淋」，店家標榜「每吃必嗆」的噱頭...
日本東京的一家抹茶專賣店推出了一款「嗆人抹茶冰淇淋」，店家標榜「每吃必嗆」的噱頭，邀請大家來品嚐。取材自《月曜から夜ふかし》節目

日本 東京

上一則

每周工作近百小時快崩潰 高盛新進分析師求降至80小時

下一則

痛風並非不可逆 婦人治療20個月終能穿美鞋外出旅行

延伸閱讀

日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題

日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題
44歲美少年自稱「老柏」 柏原崇不演戲改當經紀人

44歲美少年自稱「老柏」 柏原崇不演戲改當經紀人
日央行 默許公債殖利率小升

日央行 默許公債殖利率小升
小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友

小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑