居家布置 風水化煞 強化財運順便保家人平安健康

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

居家布置要注意什麼？如何避免既有的格局帶來的影響，又能美化環境、增添喜氣？專業風水專家及命理師湯鎮瑋提供您簡單化煞的超強擺設，教您強化財運、家人平安健康、貴人源源不絕。

玄關前污穢煞 （煞氣微弱）

〔不良影響〕機會流失、小人劫利

玄關前堆雜物，事業阻礙特別多？大門口處，象徵事業前瞻性，這個位置必須保持明亮、整潔及空氣流通；倘若堆積雜物，又或者有些人會把腳踏車停在門外（腳踏車外出帶回了汙穢之氣，就會沖煞進家裡），雜亂不堪或過於陰暗，甚至結起蜘蛛網了，將造成財富不易累積，不利財運，容易以債養債，例如借現金卡 來還信用卡 之類的；也代表事業的阻礙會特別多，常常流失很多機會，易被小人劫取利益等。

化解玄關前污輪煞的方法：

1. 玄關內保持整齊清潔，定時清理，勿堆放雜物，以免造成出入困難，氣流窒礙難行。

2. 玄關外也要經常打掃，以免灰塵落葉堆積，不僅影響來客觀感，財神爺見之也會過門不入。

3. 玄關內外擺放雨傘，都容易使貴人散去，也讓玄關動線不好，所以盡量不要讓雨傘擺放在玄關，可以放在後陽台或看不見的地方。

【化解玄關前污輪煞的法寶】

在玄關處擺放一些寶物，可達到招財進寶的功效，例如充滿吉祥喜氣的「紅色地墊」。紅色為色彩中能量最強的顏色，同時也是財神最喜愛的顏色，有旺發、增強的正向引力，容易受到幸運神、財神爺的特別眷顧！並在地墊後黏貼十二枚排成箭頭形狀的錢幣，象徵吸引天地財氣進家門，寓意一年12個月均可旺財，一整年財運強強滾！

室內寵物穢煞 （煞氣微弱）

〔不良影響〕不利健康、影響人際

毛小孩發出臭味，主人得不到好名聲？有句俗諺說「狗來富，貓來起大厝」。寵物如同家人般，養牠愛牠更要照顧牠，定期清潔不可少，以免一屋子味道，形成所謂的寵物穢煞，也就是味煞。一般味煞是住家環境周邊的異味，像是污水溝、臭河邊、垃圾站附近，就容易犯煞；在住宅內味煞最易出現於廚房和廁所。凡犯味煞， 家中成員易羅患疾病、工作不順，寵物造成的穢煞更會影 響人際關係、得不到好名聲，有損桃花運，交友不順等。

化解室內寵物穢煞的方法：

1. 可根據房子的座向，調整豢養方位。在居家空間中，最佳的寵物空間是坐北朝南的方位。將寵物的窩布置於南方陽臺，最能去除異味，也容易保持整潔；若為朝北的房屋，在克服濕氣與水氣的問題之後，養在陽臺也較為合適。但若是朝東或朝西的房子，就不適宜豢養在陽臺了。

2. 若捨不得將寵物養在陽台，則可以養在屋內同一方位通風處，留意氣場流通以及經常打掃整理屋內，尤其是寵物的清潔工作不能偷懶，一來屋內整潔氣場流通，再者也能常保寵物及主人的身體健康。

【化解室內寵物穢煞的法寶】

1. 在室內擺放水竹香氛精油或是竹炭相關擺件，有助消除異味、調節氣場。

2. 肚大口小的葫蘆，象徵財庫飽滿，納財致福，還有收煞除厄的功效。居家風水若有穢煞之氣，或氣場不利，導致有礙身體健康，可在室內吉方位布置「葫蘆擺陣」祛病收煞。

玄關門直沖廁所煞 （煞氣強）

〔不良影響〕是非口舌特別多，不利聚財

玄關就可見浴廁，財來財去一場空？打開大門、通過玄關處就看到廁所，即形成了「玄關門 直沖廁所」的沖煞！在陽宅風水有一說，開門有三不見：不見灶、不見鏡，以及不見廁，開門見廁（玄關門直沖廁所），代表廁所污穢之氣衝著大門，穢氣迎人，容易流失貴人運，財神爺更是過門不入，導致財來財去、虛花不聚財，是非口舌特別多，損傷運氣，事業謀職問題多。

化解玄關門直沖廁所煞的方法：

1. 而這樣門對門的格局，也會影響對外氣口的前後門窗，直 接互相正對無遮蔽，構成「穿堂煞」，易造成漏財、性格 急躁易與人生口角，甚至影響身體健康。因此在玄關與廁所之間，可利用屏風遮擋，讓風可迴旋轉向，並減緩流動速度，化解煞氣。

2. 若空間許可，可以在玄關擺放常綠盆栽，一來美化環境、增加室內綠意生氣，更可阻擋穢臭煞氣，盆栽高度最好要 比人還高，才能有力阻擋，且應避免擺放鐵樹、仙人掌等有硬刺的植物。

【化解玄關門直沖廁所煞的法寶】

在玄關布置「風水門簾」，有助隔擋穢煞。