我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

居家布置 風水化煞 強化財運順便保家人平安健康

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

居家布置要注意什麼？如何避免既有的格局帶來的影響，又能美化環境、增添喜氣？專業風水專家及命理師湯鎮瑋提供您簡單化煞的超強擺設，教您強化財運、家人平安健康、貴人源源不絕。

玄關前污穢煞 （煞氣微弱）

〔不良影響〕機會流失、小人劫利

玄關前堆雜物，事業阻礙特別多？大門口處，象徵事業前瞻性，這個位置必須保持明亮、整潔及空氣流通；倘若堆積雜物，又或者有些人會把腳踏車停在門外（腳踏車外出帶回了汙穢之氣，就會沖煞進家裡），雜亂不堪或過於陰暗，甚至結起蜘蛛網了，將造成財富不易累積，不利財運，容易以債養債，例如借現金卡來還信用卡之類的；也代表事業的阻礙會特別多，常常流失很多機會，易被小人劫取利益等。

化解玄關前污輪煞的方法：

1. 玄關內保持整齊清潔，定時清理，勿堆放雜物，以免造成出入困難，氣流窒礙難行。

2. 玄關外也要經常打掃，以免灰塵落葉堆積，不僅影響來客觀感，財神爺見之也會過門不入。

3. 玄關內外擺放雨傘，都容易使貴人散去，也讓玄關動線不好，所以盡量不要讓雨傘擺放在玄關，可以放在後陽台或看不見的地方。

【化解玄關前污輪煞的法寶】

在玄關處擺放一些寶物，可達到招財進寶的功效，例如充滿吉祥喜氣的「紅色地墊」。紅色為色彩中能量最強的顏色，同時也是財神最喜愛的顏色，有旺發、增強的正向引力，容易受到幸運神、財神爺的特別眷顧！並在地墊後黏貼十二枚排成箭頭形狀的錢幣，象徵吸引天地財氣進家門，寓意一年12個月均可旺財，一整年財運強強滾！

室內寵物穢煞 （煞氣微弱）

〔不良影響〕不利健康、影響人際

毛小孩發出臭味，主人得不到好名聲？有句俗諺說「狗來富，貓來起大厝」。寵物如同家人般，養牠愛牠更要照顧牠，定期清潔不可少，以免一屋子味道，形成所謂的寵物穢煞，也就是味煞。一般味煞是住家環境周邊的異味，像是污水溝、臭河邊、垃圾站附近，就容易犯煞；在住宅內味煞最易出現於廚房和廁所。凡犯味煞， 家中成員易羅患疾病、工作不順，寵物造成的穢煞更會影 響人際關係、得不到好名聲，有損桃花運，交友不順等。

化解室內寵物穢煞的方法：

1. 可根據房子的座向，調整豢養方位。在居家空間中，最佳的寵物空間是坐北朝南的方位。將寵物的窩布置於南方陽臺，最能去除異味，也容易保持整潔；若為朝北的房屋，在克服濕氣與水氣的問題之後，養在陽臺也較為合適。但若是朝東或朝西的房子，就不適宜豢養在陽臺了。

2. 若捨不得將寵物養在陽台，則可以養在屋內同一方位通風處，留意氣場流通以及經常打掃整理屋內，尤其是寵物的清潔工作不能偷懶，一來屋內整潔氣場流通，再者也能常保寵物及主人的身體健康。

【化解室內寵物穢煞的法寶】

1. 在室內擺放水竹香氛精油或是竹炭相關擺件，有助消除異味、調節氣場。

2. 肚大口小的葫蘆，象徵財庫飽滿，納財致福，還有收煞除厄的功效。居家風水若有穢煞之氣，或氣場不利，導致有礙身體健康，可在室內吉方位布置「葫蘆擺陣」祛病收煞。

玄關門直沖廁所煞 （煞氣強）

〔不良影響〕是非口舌特別多，不利聚財

玄關就可見浴廁，財來財去一場空？打開大門、通過玄關處就看到廁所，即形成了「玄關門 直沖廁所」的沖煞！在陽宅風水有一說，開門有三不見：不見灶、不見鏡，以及不見廁，開門見廁（玄關門直沖廁所），代表廁所污穢之氣衝著大門，穢氣迎人，容易流失貴人運，財神爺更是過門不入，導致財來財去、虛花不聚財，是非口舌特別多，損傷運氣，事業謀職問題多。

化解玄關門直沖廁所煞的方法：

1. 而這樣門對門的格局，也會影響對外氣口的前後門窗，直 接互相正對無遮蔽，構成「穿堂煞」，易造成漏財、性格 急躁易與人生口角，甚至影響身體健康。因此在玄關與廁所之間，可利用屏風遮擋，讓風可迴旋轉向，並減緩流動速度，化解煞氣。

2. 若空間許可，可以在玄關擺放常綠盆栽，一來美化環境、增加室內綠意生氣，更可阻擋穢臭煞氣，盆栽高度最好要 比人還高，才能有力阻擋，且應避免擺放鐵樹、仙人掌等有硬刺的植物。

【化解玄關門直沖廁所煞的法寶】

在玄關布置「風水門簾」，有助隔擋穢煞。

現金卡 信用卡

上一則

用食物入鏡好萊塢電影 李宛蓉做菜做出夢幻職業

延伸閱讀

為吃免費壽司 百人改名「鮭魚」戶政人員傻眼

為吃免費壽司 百人改名「鮭魚」戶政人員傻眼
斜槓人生／丁瑞芬主修聲樂 留美轉做餐飲

斜槓人生／丁瑞芬主修聲樂 留美轉做餐飲
斜槓人生／音樂達人轉戰餐飲 南加老饕唇齒留香

斜槓人生／音樂達人轉戰餐飲 南加老饕唇齒留香
新張白玉京•如意專營文玩珠串、風水轉運

新張白玉京•如意專營文玩珠串、風水轉運

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑