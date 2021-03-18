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東奧曾要她扮豬 渡邊直美：這個體型我很幸福

中央社／東京18日綜合外電報導
渡邊直美對自己體型感到很幸福。取材自渡邊直美IG
渡邊直美對自己體型感到很幸福。取材自渡邊直美IG

東京奧運開幕式負責人佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音。渡邊直美今回應，對自己體型感到幸福，盼未來繼續表現出「渡邊直美」。

日本SPORTS報知報導，渡邊直美今天透過經紀公司吉本興業的網站對此事發表聲明。

渡邊在聲明中表示，去年曾接到東奧開幕式的演出邀約，但東奧因疫情延期，開幕式邀約也一度取消，之後她就沒有再接獲相關訊息。昨天的報導與她一開始得知的演出內容不同，她感到很驚訝。

她說，她的確體型龐大，也是在深切理解會被揶揄外表的情況下而獲得工作。

渡邊說：「事實上，我對自己體型感到很幸福，因此未來也將如同既往，不會拘泥於肥胖體型，希望以呈現出『渡邊直美』來進行表演。」

但是她也希望這個世界能夠尊重大家的個性與想法，互相肯定，變得快樂與充實。

日媒週刊文春昨天報導，佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的渡邊直美扮豬，遭內部強烈反對而撤回。

報導曝光後，佐佐木今天表示他將會辭職，坦承自己想法和言論表達非常不當，誠摯地向渡邊和對這類內容感到不舒服的人道歉。

渡邊直美今年33歲，1987年10月23日出生，身高158公分、體重107公斤，父親是日本人，母親是台灣人。

渡邊2007年模仿美國女歌手碧昂絲走紅，2014年前往美國留學後，在美國的活動增多，規劃今年4月起正式轉往美國發展。她的IG粉絲超過930萬人，是擁有最多粉絲的日本人IG使用者。

美國 日本 東京奧運

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