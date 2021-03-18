東奧曾要她扮豬 渡邊直美：這個體型我很幸福

渡邊直美對自己體型感到很幸福。取材自渡邊直美IG

東京奧運 開幕式負責人佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音。渡邊直美今回應，對自己體型感到幸福，盼未來繼續表現出「渡邊直美」。

日本 SPORTS報知報導，渡邊直美今天透過經紀公司吉本興業的網站對此事發表聲明。

渡邊在聲明中表示，去年曾接到東奧開幕式的演出邀約，但東奧因疫情延期，開幕式邀約也一度取消，之後她就沒有再接獲相關訊息。昨天的報導與她一開始得知的演出內容不同，她感到很驚訝。

她說，她的確體型龐大，也是在深切理解會被揶揄外表的情況下而獲得工作。

渡邊說：「事實上，我對自己體型感到很幸福，因此未來也將如同既往，不會拘泥於肥胖體型，希望以呈現出『渡邊直美』來進行表演。」

但是她也希望這個世界能夠尊重大家的個性與想法，互相肯定，變得快樂與充實。

日媒週刊文春昨天報導，佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的渡邊直美扮豬，遭內部強烈反對而撤回。

報導曝光後，佐佐木今天表示他將會辭職，坦承自己想法和言論表達非常不當，誠摯地向渡邊和對這類內容感到不舒服的人道歉。

渡邊直美今年33歲，1987年10月23日出生，身高158公分、體重107公斤，父親是日本人，母親是台灣人。

渡邊2007年模仿美國 女歌手碧昂絲走紅，2014年前往美國留學後，在美國的活動增多，規劃今年4月起正式轉往美國發展。她的IG粉絲超過930萬人，是擁有最多粉絲的日本人IG使用者。