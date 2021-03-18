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全台瘋鮭魚吃到飽 營養師提醒：生食吃太多有礙健康

記者修瑞瑩／台南報導
全台瘋鮭魚吃到飽。圖／市立醫院提供
全台瘋鮭魚吃到飽。圖／市立醫院提供

日本連鎖壽司店推出免費吃行銷方案，造成全台百餘人改名「鮭魚」，台灣台南市立醫院營養師張麗娟表示，鮭魚、秋刀魚富含Omega-3，特別在季節交替之時，可對抗心血管疾病，不過這幾天大家瘋壽司吃到飽，其實生食不宜過多，除有寄生蟲疑慮，也會影響腸道健康。

張麗娟表示，鮭魚中含有大量的營養成分，包括各種蛋白質，維生素如維生素A，B，D和磷，鈣，鐵等礦物質，鮭魚中最有價值的物質之一是Omega-3脂肪酸，可以有助擺脫身體發炎，不但能夠對抗腸道過敏，還能保護心血管、抗憂鬱、預防記憶衰退，不過生食不宜過多。

至於有哪些食物含有Omega-3呢？如深海魚鮭魚，但是由於大型海魚重金屬含量高，建議每周吃2次深海魚肉，每次的量約在2份~3份，大約是60 ~90公克，建議與小型魚如鯖魚、秋刀魚交替食用。

風濕免疫科醫師鄭傑夫也指出，研究發現「地中海式飲食」可降低發生類風濕性關節炎的風險。地中海式飲食的原則，包括每餐以蔬菜、水果、全穀、豆類、橄欖油、堅果為主，可添加香草或辛香料取代人工調味料。每週至少2~3餐有魚，最好是油脂豐富的魚，例如秋刀魚、鯖魚、鮭魚，可適量攝取禽肉、蛋，與乳製品。每天平均攝取0.21克以上omega-3，相當於每周至少食用100公克油脂豐富的魚，可降低類風濕性關節炎發生風險35%。

張麗娟補充，素食者可藉由亞麻仁子、奇亞籽、海藻類等補充Omega-3。她提醒除了魚類，蔬果和牛奶也不可少，因為蔬果中含有維生素B群和具有抗氧化的維生C和E；蔬果中還含有維生素B6，可以使血液中的同半胱胺酸代謝，牛奶中不只有鈣質，還有維生素B2，也應該要每日攝取。

張麗娟建議，均衡飲食基礎應著重「質」而非「量」，提高營養密度，餐餐吃七、八分飽就好，且生食也不宜過多，除有寄生蟲疑慮，也可能影響腸道健康。攝取優質的六大類食物：全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種等，才是健康飲食原則。

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