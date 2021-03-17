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高帥男伴遊福原愛 被爆刮壞租車 拒付維修費

記者蔡佩芳／台北報導
福原愛。（本報資料照片）
福原愛。（本報資料照片）

日本桌球選手福原愛被日本週刊拍到與高帥菁英男同遊橫濱約會，不倫戀引爆婚姻失和風波。現又被爆出，被網友暱稱為「橫濱大谷翔平」高帥菁英男與福原愛租車約會時，駕車不慎擦撞，竟積欠5萬日圓（約458美元）的修車費，對催討簡訊更已讀不回。

「橫濱大谷翔平」在不倫戀風波中被起底，現年27歲的他出身名校早稻田，是福原愛的學弟，在校時頗受女性歡迎，現在任職大型商社，年收入1500萬日圓，是典型的人生勝利組。

最新一期日媒「女性SEVEN」報導，「橫濱大谷翔平」把自己在社群的所有照片刪除，連公司員工資料中的照片也拿下。他任職商社內部網站上的員工資料，原本附有所有人的照片，但他的照片卻突然消失。社內已傳開他就是福原愛的不倫對象，有員工透露想從員工名單看一下他的模樣，卻發現沒有照片，大失所望。

但報導指出，還有別人對「橫濱大谷翔平」更失望。原來，「橫濱大谷翔平」跟福原愛約會時駕駛的高級車，其實是從共享租車系統租來，但隔天車主檢查車況時發現被刮到了，但向「橫濱大谷翔平」索賠竟被對方已讀不回。

車主向該媒體透露，對方透過app系統媒合，提出想在2月下旬租車兩天。約會後，「橫濱大谷翔平」雖然如期還車，但車主卻車胎鋁圈受損。車主抱怨，根據使用條款，若有發生損傷須以現金賠償，租車前應該清楚規定且願意遵守，但他當場要求支付約5萬日圓的修理費，「橫濱大谷翔平」卻稱自己現在無法付款，而約好隔日轉帳。

車主抱怨，沒想到隔日「橫濱大谷翔平」仍未匯款，他透過共享租車系統傳訊息給對方，也被已讀不回。沒辦法，自己只好請假，根據共享租車系統業者提供的地址找上「橫濱大谷翔平」，但按了對講機後出現的卻是一名女性、而非當事人，他只能向對方解釋情形後，無功而返。

車主透漏，收到匯款已是還車四天後，且還不足修車費5萬日圓，他傳簡訊告知賠償不足額，這次對方連讀都不讀了，「我從去年10月開始透過共享租車將車子外租給別人，還是第一次遇到這麼誇張的事情」。

車主說，他看了新聞報導後，發現租車的「橫濱大谷翔平」是商社菁英，與他約會的是福原愛，很顯然對方不是無法付款，而是不想付款。車主氣憤地說，現在仍希望對方賠償，但沒有聽到對方的道歉更讓他遺憾。

車主還加碼透露，車子歸還後，發現有女性髮飾被遺忘在副駕駛座，不知是否為福原愛所遺留下來的，並表示如果是的話想要歸還給福原愛。

福原愛 江宏傑

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