吃發霉水果罹肝癌？營養師：未必但不是切掉腐爛處就好

營養師提醒水果一定腐爛、發霉應避免食用，免得影響健康。圖／南投醫院提供

有民眾相當節儉，看到水果部分發霉或腐爛食物捨不得丟，切掉壞的部分，便把好的部位吃掉。南投醫院營養師黃淑敏說，水果難免有碰撞或是昆蟲咬傷導致表皮不完整，缺口處容易孳生細菌及微生物，不是將腐爛的區域切掉即可，仍應注意食物保鮮。

南投醫院營養師黃淑敏說，最近傳聞一對年輕夫妻因為節儉，長期將腐爛水果切除壞調部分後吃，結果竟因黃麴毒素感染肝癌。她說，長期攝取黃麴毒素有可能增加罹患肝癌機率，不過黃麴毒素比較可能汙染在大麥、小麥、花生、花生粉、豆類等食物中，在水果中很少見。反而應注意農藥含量、表皮完整性及保存方式。

水果可提供人類許多營養素如:膳食纖維、鎂、鉀、植物多酚、有機酸、維生素C等。台灣 氣候潮濕，不容易儲藏水果或是水果本身的特性容易腐壞，因此在保存水果的時候就要特別注意食物的保鮮以及衛生安全。

有民眾認為水果在冰箱保存就不會壞，黃淑敏說，並非所有水果都適合放冰箱保存。她解釋，水果可分成更性及非更性水果種類。更性水果是指水果由未熟至成熟過程中，顏色、香味及組織會產生明顯變化，更性水果本身含有植物乙烯，有催熟的作用，例如香蕉、蘋果 、芒果、木瓜、釋迦等。一旦過熟之後容易腐壞。不是放置冰箱就能保鮮。

非更性水果則是相反，本身植物乙烯含量少，必在水果成熟才能採收，如：葡萄、柳丁、橘子、鳳梨等。水果本身含有許多水溶性營養素，容易在切開的同時隨著切口而營養素流失，因此建議，水果應該是要吃的時候再削皮裁切，避免營養素流失。若是水果表皮不完整，為了食品安全著想，不建議食用。營養師也提醒民眾選購及食用水果的原則：

1. 由外觀分辨：包括色澤明亮、形狀飽滿且具有重量感，且外觀沒有腐壞、碰傷或是蟲咬過的痕跡。

2. 由香氣判斷：水果熟成之後會自然散發出水果原有的香氣。若是香氣帶有酸味，則可能是過熟發酵，不建議採購。

3.由觸碰來分辨：在選購時可經由老闆的同意，適度的拿起水果輕輕觸碰，可由觸碰中感覺質地是否適當，作為成熟的判斷。