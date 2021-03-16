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驕傲的翹臀痛到睡不著 33歲女確診梨狀肌症候群

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富指出，出現單側下肢疼痛、跛行，且用藥治療效果不佳時，建議尋求專科醫師協助治療。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富指出，出現單側下肢疼痛、跛行，且用藥治療效果不佳時，建議尋求專科醫師協助治療。圖／亞洲大學附屬醫院提供

33歲女性常自豪翹臀能駕馭緊身褲，但日前右側臀部突然劇疼，且延伸至小腿，求診多科遲遲找不到病因，甚至嚴重影響睡眠，令她相當苦惱，經醫師在疼痛症狀位置及腰部影像檢查，確診為梨狀肌症候群，採用激痛點注射治療後，疼痛立刻緩解，並建議搭配復健治療，可望大幅改善生活品質。

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富指出，患因右側臀部疼痛，導致夜不成眠，白天精神不佳，輾轉就醫治療卻無法確認病況，以往她最愛穿緊身褲外出，如今卻只能望褲興嘆，令她相當沮喪。經門診透過理學檢查，同時確認MRI影像後，診斷為梨狀肌症候群，經採用激痛點注射治療後，當下疼痛感緩解，順利解除心頭大患。

羅達富說，常見的腰部疼痛如伴隨下肢痠麻的症狀，會被歸類於坐骨神經痛，病因不外乎是椎間盤突出壓迫神經，或是退化性增生導致神經孔狹窄等原因；由於疼痛源頭在腰部，故臨床檢查著重於確認神經症狀位置及腰部影像檢查，一旦腰部神經壓迫狹窄不明顯，或無法與症狀有相關連性時，就應朝梨狀肌症候群釐清病因。

他說，梨狀肌是臀部的深層肌肉，位於坐骨神經離開骨盆腔後，走入臀部的上方。因此，當肌肉受傷或不當姿勢導致發炎甚至腫大時，造成的刺激和壓迫會與坐骨神經痛的表現類似，因此坐骨神經痛但沒有明顯腰痛的患者，有可能就是梨狀肌症候群作祟。

大部分的梨狀肌症候群患者，並沒有遭受特定的受傷事件，疼痛表現多半是廣泛性，而非定點的疼痛，診斷上可利用超音波確認臀部的深層肌肉是否有積液或增厚來誘發性疼痛。

羅達富說，治療初期會建議患者休息，並使用藥物緩解疼痛，待疼痛改善後，再加入復健治療，以促進組織修復及降低復發機會，但若是嚴重疼痛或藥物治療效果不佳者，可進一步接受疼痛點注射治療，可立即舒緩疼痛。

他提醒，雖然梨狀肌症候群不算少見，但診斷確認上有一定難度，因此，當患者出現單側下肢疼痛、跛行，且用藥治療效果不佳時，建議尋求專科醫師協助治療。

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