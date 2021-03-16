我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

男友打電動忘情人節 她氣炸用「11片衛生棉」封印電腦

編譯中心 / 綜合報導
網友分享，男性友人忘記情人節，在家打了一整天的電動，沒想到他女友卻做出驚人之舉，用衛生棉貼滿男友的電腦桌。 （取材自臉書）
網友分享，男性友人忘記情人節，在家打了一整天的電動，沒想到他女友卻做出驚人之舉，用衛生棉貼滿男友的電腦桌。 （取材自臉書）

3月14日是一年一度的白色情人節，不少情侶會為此慶祝，但卻有一名網友分享，自己男性好友不小心忘記情人節，在家打了一整天的電動，把另一半晾在一旁，沒想到他女友做出驚人之舉，用衛生棉貼滿男友的電腦桌，還在桌上還放滿衛生棉的包裝。

網友在臉書社團上發文分享，並說明「忘記節日沒關係，但不要整天打電動把另一半晾在一旁啊」，且附上一張電腦桌被貼滿衛生棉的照片。網友說明這名男性友人因為忘記節日，在家打了一整天的電動，把女友晾在一旁，直到後來女友受不了，竟直接使出「棉棉封印術」發洩心中的怒火。

從網友貼的照片可見，該電腦桌的螢幕、印表機及桌面全部都被貼上衛生棉，數一數共有11片，有日用也有加長型的夜用，不僅如此，螢幕上還貼了一片面膜，桌上全是衛生棉的包裝袋。

此文一出，不少網友笑翻回應表示，「這種直接放生就好，衛生棉也不浪費，省起來，下一個會更好」、「怎麼沒貼用過的」、「貼心提醒，手機沒貼到唷」、「抗議無罪但很浪費」、「聞到憤怒的味道了」。

還有網友分享自身的經驗，紛紛表示「我老公最寶貝他的車，我也是這樣，貼滿他的車子，雨刷還掛保險套」、「我某位友人情人節忘記準備，也是電腦玩個沒完，女友不吵不鬧，只是在他上班時完美拆卸了他的電腦，而且顯卡整張不見」。

保險 手機 臉書

上一則

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

下一則

梅德維夫躍網球世界排名第二 手上BOVET表可走10天

延伸閱讀

《老照片說故事》難忘的情人節

《老照片說故事》難忘的情人節
怕男友隔離無聊！她一口氣準備14天份A片+鮮奶茶

怕男友隔離無聊！她一口氣準備14天份A片+鮮奶茶
足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」
生日、結婚都在情人節 更巧的是他倆叫「瓦倫丁」夫婦

生日、結婚都在情人節 更巧的是他倆叫「瓦倫丁」夫婦

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
網友認為，第一夫人吉兒．拜登(左，Getty Images)8日在國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮上穿著淺綠色檸檬印花洋裝，是向英國哈利王子的妻子梅根(右，取材自YouTube)致敬。

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

2021-03-10 20:34
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
親密時刻後，小心下泌尿道感染發炎。圖／123RF

和老公「親密」屢次感染 醫師這樣做後竟改善了

2021-03-09 05:15
醫生建議要評估日常生活活動的感染風險級別，高風險的事情盡量避免，中等偏低的風險也要做好防護的準備。(Photo by Artem Kniaz on Unsplash)

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

2021-03-10 10:04
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」