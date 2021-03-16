我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

女模花6000元手術告別高額頭 被酸：看不出差別還留疤

編譯中心 / 綜合報導
美國26歲模特兒縮額頭手術前（圖左）跟手術後（圖右）。（截圖自tiktok@camillacolbro）
美國26歲模特兒縮額頭手術前（圖左）跟手術後（圖右）。（截圖自[email protected]

美國26歲模特兒布魯克絲（Camilla Coleman Brooks）天生有個8.5公分高的額頭，她在二月花了6958美元進行手術，將額頭縮短3公分。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國女性平均額頭高度為6公分，養育2個兒子的布魯克絲10年前開始意識到自己額頭特別高，因為很不喜歡額頭的樣子決定進行手術。

布魯克絲說過去幾年常用帽子或瀏海遮蓋額頭，對於手術成果她感到非常滿意。她提到沒人因為她的高額頭霸凌她，但她就是不喜歡自己的高額頭：「我並非不喜歡我的外表，我只是希望手術讓我臉的比例更好。」

整形外科醫師切除布魯克絲額頭皮膚以縮短她額頭尺寸。布魯克絲透露自己術後幾天戴著繃帶以保護傷口，且眉毛無法正常移動，現在雖然恢復正常，但「額頭頂部仍感覺很麻，可能需要一段時間才能恢復到原來的狀態。」

布魯克絲說自己收到很多負面評價，認為人們是因為從未聽說過這種手術才感到震驚，但她強調：「我做手術是因為我不愛自己的額頭，不是因為別人說我的額頭醜或太大，我只是做自己想做的事，畢竟這是自己的人生。」

網友RaineeDayz看不出手術前後的差異，表示：「以後她還得不斷解釋自己額頭有疤痕的原因。」但網友Sam somewhere提到布魯克絲現在不會因額頭感到自卑很不錯：「手術做得很成功且自然，她看起來美極了。」

@camillacolbro

Reply to @gianna_2323  Before and after photos. Lmk what you think! #foreheadreduction #beforeandafter #plasticsurgery

♬ original sound - Camilla

@camillacolbro

can’t remember the last time I wore braids. biggest thank you to my SIL @ccbeautifies  #postop #knotlessbraids #foreheadreduction

♬ baby one more time x levitating - Adam Wright

美國 英國 霸凌

上一則

3月17日星座運勢 金牛狀態不佳 雙子動力不足

下一則

美國少年911當天出生「意外的時間誕生 救了爸爸一命」

延伸閱讀

青光眼患者 為什麼別進電影院？

青光眼患者 為什麼別進電影院？

睡眠呼吸中止症不理 小心血壓飆高

睡眠呼吸中止症不理 小心血壓飆高
護理師偷拍女患者私處PO上網 衛生局啟動調查

護理師偷拍女患者私處PO上網 衛生局啟動調查
高血壓男「腸中風」 血管放支架救命

高血壓男「腸中風」 血管放支架救命

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
網友認為，第一夫人吉兒．拜登(左，Getty Images)8日在國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮上穿著淺綠色檸檬印花洋裝，是向英國哈利王子的妻子梅根(右，取材自YouTube)致敬。

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

2021-03-10 20:34
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
親密時刻後，小心下泌尿道感染發炎。圖／123RF

和老公「親密」屢次感染 醫師這樣做後竟改善了

2021-03-09 05:15
醫生建議要評估日常生活活動的感染風險級別，高風險的事情盡量避免，中等偏低的風險也要做好防護的準備。(Photo by Artem Kniaz on Unsplash)

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

2021-03-10 10:04
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」