女模花6000元手術告別高額頭 被酸：看不出差別還留疤

美國 26歲模特兒布魯克絲（Camilla Coleman Brooks）天生有個8.5公分高的額頭，她在二月花了6958美元進行手術，將額頭縮短3公分。

英國 媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國女性平均額頭高度為6公分，養育2個兒子的布魯克絲10年前開始意識到自己額頭特別高，因為很不喜歡額頭的樣子決定進行手術。

布魯克絲說過去幾年常用帽子或瀏海遮蓋額頭，對於手術成果她感到非常滿意。她提到沒人因為她的高額頭霸凌 她，但她就是不喜歡自己的高額頭：「我並非不喜歡我的外表，我只是希望手術讓我臉的比例更好。」

整形外科醫師切除布魯克絲額頭皮膚以縮短她額頭尺寸。布魯克絲透露自己術後幾天戴著繃帶以保護傷口，且眉毛無法正常移動，現在雖然恢復正常，但「額頭頂部仍感覺很麻，可能需要一段時間才能恢復到原來的狀態。」

布魯克絲說自己收到很多負面評價，認為人們是因為從未聽說過這種手術才感到震驚，但她強調：「我做手術是因為我不愛自己的額頭，不是因為別人說我的額頭醜或太大，我只是做自己想做的事，畢竟這是自己的人生。」

網友RaineeDayz看不出手術前後的差異，表示：「以後她還得不斷解釋自己額頭有疤痕的原因。」但網友Sam somewhere提到布魯克絲現在不會因額頭感到自卑很不錯：「手術做得很成功且自然，她看起來美極了。」