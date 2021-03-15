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奧斯卡不白了 提名史上最多元 9亞、非裔演員出頭

編譯郭宣含／綜合15日電
查德威克鮑斯曼如預期獲歷史性提名為最佳男主角，成為首位逝世後獲提名的非裔。（美聯社）
查德威克鮑斯曼如預期獲歷史性提名為最佳男主角，成為首位逝世後獲提名的非裔。（美聯社）

第93屆奧斯卡金像獎15日在七個獎項中創紀錄提名九位非白人的演員，其中更多達七人首次獲提名，而且首度在同年提名兩位女性導演；受新冠疫情影響，小規模和非傳統電影得以在Netflix和Amazon出頭，但過去十年傳統電視收視持續下跌，奧斯卡的收視恐也成問題。

今年奧斯卡在四大類獎項中都提名有色族裔，包括「夢想之地」(Minari)的韓裔女星尹汝貞、「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)非裔已逝男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)等人。

查德威克鮑斯曼半年前因結腸癌離世，他在15日如預期獲歷史性提名為最佳男主角，成為首位逝世後獲提名的非裔；過去僅有六位演員過世後獲提名，其中兩人得獎。

上次非白人獲提名的紀錄創於2017年，當時有七名演員獲提名；今年提名九名非白人演員，不僅創多元紀錄，其中有七人為首次獲提名者，但此前的2015和2016年曾連續兩年無非白人演員獲得提名。

疫情下 入圍題材更多元

新冠肺炎為串流影片提供契機，讓以往更多元但小規模製作的影片在往常大製作的英雄片中冒出頭，使得今年奧斯卡提名人選和題材更為多元。

影評米瑙(Nell Minow)表示：「我看到提名人時驚呼一聲。」他指出今年獲提名作品規模偏小，討論更多發人省思的議題，例如華裔女導演趙婷執導的「無依之地」(Nomadland，或譯「游牧人生」)。

米瑙指出：「我們看到更多元化的內容，一部分是因為標準的白人男性大片去年離開聚光燈。」許多電影因為疫情而延後上映。

不僅如此，奧斯卡近年來也開始支持更多非傳統的電影，像是奉俊昊(Bong Joon Ho)的「寄生上流」去年獲最佳影片和兩項獎項；過去幾年也有更多獨立發行或大型電影公司藝術影院的影片獲提名。

這波趨勢在今年尤其明顯，大片延後上映反而空出許多空間給名氣比較小且討論人性的作品，例如「夢想之地」和「無依之地」。

大獎預測網站Gold Derby管理總監畢朱(Chris Beachum)表示，缺乏大片可能難吸引觀眾觀看4月25日的奧斯卡典禮；除此之外，近年電視觀眾穩定減少，奧斯卡頒獎收視可能也會受到影響。

不過Gold Derby編輯Joyce Eng提出另一個觀點，或許今年典禮可讓因疫情而疲憊的國家短暫逃離現實。

提名 奧斯卡 疫情

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