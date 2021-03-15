偶像結婚好心碎 日企大方送10天「帶薪療傷假」

日本女星石原聰美去年十月宣布婚訊，消息令許多粉絲相當驚訝。路透

偶像結婚或從所屬團體「畢業」對追星族常造成莫大打擊。日本 一間專門負責廣告、MV等創意指導與製作的企業HIRORO（ひろろ）社長鶴見至善本身也是一名追星族，在公司推出相關福利 制度。他說，只要員工最喜歡的偶像宣布婚訊，即可享10天「帶薪療傷假」，假期甚至可視傷心程度延長。

鶴見社長是日本女子團體9nine成員村田寬奈的粉絲，連他的公司都是以村田的暱稱「Hiroro」命名。他在新制度中提出，員工如果要參加最喜歡偶像的演唱會或見面會，只要在一周前提交請假單就能請假。若員工要參加最喜歡偶像的突襲公演或臨時活動，當天可以申請早退。

此外，最喜歡的偶像若從所屬團體畢業，員工可享10天「帶薪療傷假」，若為同團體其他成員畢業則享3天有薪假。員工最喜歡的偶像若宣布結婚，也能放10天「帶薪療傷假」假期甚至可視傷心程度延長。

鶴見社長推文一出，網友紛紛留言稱讚這項福利制度，表示也很想在這麼棒的公司工作。一名網友說：「當初松坂桃李宣布結婚時，我也以為就要世界末日了。真想在這種完美公司工作。」