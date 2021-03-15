我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

偶像結婚好心碎 日企大方送10天「帶薪療傷假」

編譯羅方妤／即時報導
日本女星石原聰美去年十月宣布婚訊，消息令許多粉絲相當驚訝。路透
日本女星石原聰美去年十月宣布婚訊，消息令許多粉絲相當驚訝。路透

偶像結婚或從所屬團體「畢業」對追星族常造成莫大打擊。日本一間專門負責廣告、MV等創意指導與製作的企業HIRORO（ひろろ）社長鶴見至善本身也是一名追星族，在公司推出相關福利制度。他說，只要員工最喜歡的偶像宣布婚訊，即可享10天「帶薪療傷假」，假期甚至可視傷心程度延長。

鶴見社長是日本女子團體9nine成員村田寬奈的粉絲，連他的公司都是以村田的暱稱「Hiroro」命名。他在新制度中提出，員工如果要參加最喜歡偶像的演唱會或見面會，只要在一周前提交請假單就能請假。若員工要參加最喜歡偶像的突襲公演或臨時活動，當天可以申請早退。

此外，最喜歡的偶像若從所屬團體畢業，員工可享10天「帶薪療傷假」，若為同團體其他成員畢業則享3天有薪假。員工最喜歡的偶像若宣布結婚，也能放10天「帶薪療傷假」假期甚至可視傷心程度延長。

鶴見社長推文一出，網友紛紛留言稱讚這項福利制度，表示也很想在這麼棒的公司工作。一名網友說：「當初松坂桃李宣布結婚時，我也以為就要世界末日了。真想在這種完美公司工作。」

福利 日本

上一則

人妻「做人」不成功 受傷去醫院檢查「居然是男兒身」

延伸閱讀

兩會／飯圈文化、無底線追星亂象 將大整頓

兩會／飯圈文化、無底線追星亂象 將大整頓

NBA／16投16中…字母哥完美命中率 如願拿明星賽MVP

NBA／16投16中…字母哥完美命中率 如願拿明星賽MVP
參議員卡西迪：若把川普偶像化 共和黨會再輸

參議員卡西迪：若把川普偶像化 共和黨會再輸
足球／內馬爾曬籃球場壁畫 NBA偶像全在他家！

足球／內馬爾曬籃球場壁畫 NBA偶像全在他家！

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
網友認為，第一夫人吉兒．拜登(左，Getty Images)8日在國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮上穿著淺綠色檸檬印花洋裝，是向英國哈利王子的妻子梅根(右，取材自YouTube)致敬。

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

2021-03-10 20:34
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
泰國一對年僅5歲的龍鳳胎近日舉行婚禮。 圖翻攝自英國《每日郵報》

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

2021-03-07 06:01
親密時刻後，小心下泌尿道感染發炎。圖／123RF

和老公「親密」屢次感染 醫師這樣做後竟改善了

2021-03-09 05:15
醫生建議要評估日常生活活動的感染風險級別，高風險的事情盡量避免，中等偏低的風險也要做好防護的準備。(Photo by Artem Kniaz on Unsplash)

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

2021-03-10 10:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久