29歲男年輕又不胖 大夜下班運動後心梗險猝死路邊

一名29歲男子熬夜上班， 下班後去運動，心肌梗塞病發差點猝死路邊。圖／大甲李綜合醫院提供

29歲李姓男子是醫療人員，他日前大夜下班後立刻和同學相約去西濱騎越野車，騎不到一個半小時，開始覺得胸悶、呼吸急促，還來不及路旁停車休息就失去意識連車帶人倒下去，醒過來時，已被好心的路人施行心肺復甦術，送往台灣 大甲李綜合醫院由心臟內科馮致中醫師立即施行緊急支架置放手術，住院幾天後順利出院。

一般認為心肌梗塞患者多在50歲以上，但年李男只有29歲，外觀看來「年輕又不胖」，醫師馮致中深入了解李男的病史後，發現他生活作息非常不正常，多年來，當工作壓力大時，會抽菸抒解壓力，因醫院工作繁忙，經常隨便吃甚至一碗泡麵就解決一餐。

體檢報告發現血壓有點高，但李男認為自己還年輕，且認為每次騎完越野車血壓就恢復正常，所以沒放在心上，直到這次差點猝死 在路邊，自己也嚇一跳；醫師馮致中強調，急性心肌梗塞治療首重「黃金時間」，盡早打通阻塞血管以救回瀕臨壞死心肌、減少心臟受損範圍，避免猝死最為重要。

他說國外曾統計，近一半心肌梗塞患者還沒到醫院心臟就停了，所以任何心臟急症發生時，不要猶豫馬上打119求救，陪伴在旁的人除報警之外，更重要的是觀察患者病情的變化，若能立即施行心肺復甦術，絕對可增加病人活下來的機會。

根據衛福部健保署2018年資料顯示，2017年共有4萬8639人因心肌梗塞就醫，其中未滿50歲的患者有6384人，平均每8人就有1人為青壯年，表示在台灣心肌梗塞已經有年輕化的趨勢。

心肌梗塞病患發病者約有七成有吸菸史，伴隨高血壓 、高血脂、糖尿病及肥胖問題，馮致中強調，預防心肌梗塞首要做到的就是戒菸，低油、低糖、低鹽及高纖的健康飲食方式，另外規律運動以及控制三高疾病並且遵照醫師處方服藥，也要定期回診追蹤，民眾切勿自行依症狀調整藥量或停藥。