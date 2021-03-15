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29歲男年輕又不胖 大夜下班運動後心梗險猝死路邊

記者游振昇／台中報導
一名29歲男子熬夜上班， 下班後去運動，心肌梗塞病發差點猝死路邊。圖／大甲李綜合醫院提供
一名29歲男子熬夜上班， 下班後去運動，心肌梗塞病發差點猝死路邊。圖／大甲李綜合醫院提供

29歲李姓男子是醫療人員，他日前大夜下班後立刻和同學相約去西濱騎越野車，騎不到一個半小時，開始覺得胸悶、呼吸急促，還來不及路旁停車休息就失去意識連車帶人倒下去，醒過來時，已被好心的路人施行心肺復甦術，送往台灣大甲李綜合醫院由心臟內科馮致中醫師立即施行緊急支架置放手術，住院幾天後順利出院。

一般認為心肌梗塞患者多在50歲以上，但年李男只有29歲，外觀看來「年輕又不胖」，醫師馮致中深入了解李男的病史後，發現他生活作息非常不正常，多年來，當工作壓力大時，會抽菸抒解壓力，因醫院工作繁忙，經常隨便吃甚至一碗泡麵就解決一餐。

體檢報告發現血壓有點高，但李男認為自己還年輕，且認為每次騎完越野車血壓就恢復正常，所以沒放在心上，直到這次差點猝死在路邊，自己也嚇一跳；醫師馮致中強調，急性心肌梗塞治療首重「黃金時間」，盡早打通阻塞血管以救回瀕臨壞死心肌、減少心臟受損範圍，避免猝死最為重要。

他說國外曾統計，近一半心肌梗塞患者還沒到醫院心臟就停了，所以任何心臟急症發生時，不要猶豫馬上打119求救，陪伴在旁的人除報警之外，更重要的是觀察患者病情的變化，若能立即施行心肺復甦術，絕對可增加病人活下來的機會。

根據衛福部健保署2018年資料顯示，2017年共有4萬8639人因心肌梗塞就醫，其中未滿50歲的患者有6384人，平均每8人就有1人為青壯年，表示在台灣心肌梗塞已經有年輕化的趨勢。

心肌梗塞病患發病者約有七成有吸菸史，伴隨高血壓、高血脂、糖尿病及肥胖問題，馮致中強調，預防心肌梗塞首要做到的就是戒菸，低油、低糖、低鹽及高纖的健康飲食方式，另外規律運動以及控制三高疾病並且遵照醫師處方服藥，也要定期回診追蹤，民眾切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

一名29歲男子熬夜上班， 下班後去運動，心肌梗塞病發差點猝死路邊。圖／大甲李綜合...
一名29歲男子熬夜上班， 下班後去運動，心肌梗塞病發差點猝死路邊。圖／大甲李綜合醫院提供

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