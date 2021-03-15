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她透過DNA尋親多年 生父竟是懸賞百萬「十大通緝要犯」

編譯中心 / 綜合報導
62歲女性發現生父名列美國聯邦調查局「通緝要犯名單」。取材自FOX35
62歲女性發現生父名列美國聯邦調查局「通緝要犯名單」。取材自FOX35

美國福斯電視台頻道35（FOX35）報導，當地62歲女性吉爾克莉絲（Kathy Gillcrist）嬰兒時期就被人領養，4年前她踏上尋找親生父親之路。她在接受了DNA測試後竟發現生父名列美國聯邦調查局「十大通緝要犯」。

吉爾克莉絲透過熱衷研究族譜學和DNA的朋友循線找到父親畢曉普（William Bradford Bishop Jr.）。畢曉普1976年曾被控殘酷謀殺妻子和3個孩子，犯案後踏上逃亡之路。

美國聯邦調查局報告指出，畢曉普當年以錘子殘殺妻小，包括5歲、10歲和14歲的兒子後，便開車載屍體前往北卡羅來納州，將屍體埋進淺洞內並縱火焚燒。目擊者指稱他在案發隔天還去當地體育用品商店購買了一雙運動鞋。

美國聯邦調查局2014年將畢曉普列入「通緝名單」，還提供懸賞金最高10萬美元獎勵舉報者。

吉爾克莉絲說自己是被幽默的家庭拉拔長大，當她從朋友口中聽聞生父的歷史時一度沉默了很長時間，但她接著對朋友說：「我吃中餐時有最好的聊天話題了。」讓她跟朋友當場笑翻。

吉爾克莉絲將她尋找父親的歷程寫在去年出版的回憶錄《在我的基因裡》（暫譯，原書名為It's In My Genes）裡。未來她希望比對自己的DNA與實際犯罪現場的DNA，以便獲得100％確認。

吉爾克莉絲認為DNA測試很有趣，但必須認真以待：「如果我是在年輕時發現這些事實，確實會對我產生不同的影響。」

DNA 美國 通緝

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