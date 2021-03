走秀露點影片被Instagram刪除 當紅俄羅斯女模爆粗口

Sofia Steinberg是備受注目的新生代時尚名模。圖:Dior提供

2021秋冬時裝周剛結束,這一年多來因為疫情 的緣故各大品牌紛紛加重在社群 平台上的宣傳力道,除了以直播模式發表最新一季作品之外,相關的其他發表影片也都持續在官方帳號更新。而參與走秀或影片演出的模特兒在自己的Instagram發文tag品牌建立自身作品集這樣的行為也已經行之有年,也讓社群平台成為實體時裝周之外更能加深設計與廣大用戶連結的可能性。

不過最近當紅的俄羅斯潛力名模Sofia Steinberg在自己的Instagram刊登了她這次為Givenchy 2021秋冬系列走秀的影片,卻配上了「ok, instagram, i'm gonna play by ur fucking rules.好吧,instagram,我要按照你的他媽的規則玩。」這樣一段文字,看得出有點情緒。影片中只見Sofia Steinberg為自己在秀上袒胸露乳的畫面加上了兩點遮蔽物避免露點,但這兩點其實更欲蓋彌彰,也能感受到她有點無奈與故意。

原來這是Sofia Steinberg第二次上傳同一支影片,原本在Givenchy 2021秋冬系列大秀剛結束時,她就曾經發表了一樣的影片,只是當時沒有處理露點的問題,沒想到該影片因此遭到Instagram刪除。

這個看起來單純像是「違反社群使用規範」案例,其實已不是第一次發生的單一事件。早在2014 年布魯斯威利的演員女兒史考特威利就曾因為在Instagram上傳一張印有上空女性造型圖案的夾克,而遭到Instagram停權處分。當時她在Twitter上寫著:「Why does Instagram allow photos of heroin being used but deletes a photo of a print of some smoke shows without tops on???為什麼Instagram容許使用者上傳吸食海洛英的照片,卻刪除了沒穿上衣的辣妹照?」

隨後這些年「解放乳頭」運動持續在世界各地熱燒,2016年Instagram上更出現了「Genderless Nipples」的帳號,專門刊登男女乳頭的特寫照,挑戰Instagram的規範。也有許多女星、名模響應此運動,像是坎達爾珍娜(Kendall Jenner)在2018年的坎城影展的相關活動上,就連續穿了兩件透視小禮服現身,若隱若現的胸前兩點只有薄紗覆蓋。就連保守的韓國演藝圈,已故女星雪莉和同團的華莎也都曾以不穿內衣的行為來堅持、捍衛「女性身體自主權」。

翻看Instagram的規則,其中一條寫著:「我們瞭解有時候人們可能想分享具有藝術或創造性的裸露圖像,但基於種種原因,我們不允許裸露內容出現在Instagram上。這包括展示性交、生殖器及特寫全裸臀部的相片、影片及數位創作內容。出現女性乳頭的照片也同屬違禁內容,但以下類型的相片不在此限:哺乳、分娩、產後、健康醫療相關內容(例如乳房切除術後相片、喚起大眾對乳癌的關注,或性別重建手術),或是陳情抗議行為。此外,拍攝裸露畫作與雕像的相片也允許發佈。」

開頭的確點出了「理解藝術創作」這樣的概念,但是後面直接不解釋,不准就是不准,而且還是針對「女性乳頭」。回到本次名模Sofia Steinberg被刪除的Givenchy 2021秋冬走秀影片,值得討論的重點有兩個:一是時尚設計這樣的藝術創作,不穿內衣甚至露點其實很需要被理解有其「必要性」,因為很多布料或剪裁在沒有內衣的情況下能夠呈現出它最適當的樣貌,像是飄逸性或垂墜度等等。二是在Givenchy品牌的官方Instagram上,Sofia Steinberg同樣的露點片段依然存在,並沒有被刪除或停權,不免讓人聯想、質疑Instagram是否只針對個人用戶,對品牌企業就可以放寬標準?

無論如何,該重新思考的絕對不只針對單一事件,而是「藝術創作的定義」、「裸露的原因」、「解放乳頭運動」都該被拿出來審慎評估,特別是在這個性別框架早已被慢慢打破的時代,舊有的保守價值觀是否應該也有其改變可能?另外,相關的內容被刪除可能是被檢舉或是受到官方主動審核的結果,但社群平台因應檢舉制度其實也設定了申訴管道,能否讓被惡意檢舉者的反應有效傳達並做出公平的處置?這也應該受到用戶們的嚴格檢視才對。