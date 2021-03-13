持續兩年訂單備註「懷孕中」 外送員苦笑：是大象嗎

許多行動不便或要顧小孩的人，會選擇訂購外送來解決三餐。 本報資料照片

許多行動不便或要顧小孩的人，會選擇訂購外送來解決三餐。對此，便有一名外送員分享，之前遇到一名顧客表示自己孕中，想請外送員送上樓，但至今已經二年過去，該顧客還是用一樣的備註，讓這名外送員開玩笑表示「擔憂腹中胎兒狀況」。

原PO在「爆怨公社」上分享自己當外送員時遇到的荒唐事蹟，他說有一位小姐都在餐點備註寫著「懷孕中請送上來放鞋櫃」，但原PO每個月都會接到這位小姐的訂單，至今已經兩年過去，讓原PO開玩笑的表示，「我發現您已經懷孕快兩年了，如果已經生了請改一下備註『麻煩送上樓放鞋櫃』」。

他更補充道，自己剛剛有上網查，說明若要懷孕長達2年時間的話，僅有大象的孕期是22個月，每2~9年會生產一次。對此，原PO也開玩笑表示，如果下次接到這名顧客的訂單，且備註還是懷孕中的話，他就要聯絡動物園 去抓大象了。此文一出，不少網友笑翻回應，「2年還沒生...人家懷三太子，還有一年六個月」、「人家懷的是挪吒啦」、「抓大象，這好笑」。

但也有網友猜測，很可能是生了一個又接著懷孕，「不能這樣講呀，我老大七個月我又懷孕了」、「人家說不定做完月子開機又中獎了呀」。也有過來人分享，有了小孩之後反而更難出門，紛紛表示「因為有了嬰兒更不可能出門」、「帶小孩更難」。