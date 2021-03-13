我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

持續兩年訂單備註「懷孕中」 外送員苦笑：是大象嗎

編譯中心 / 綜合報導
許多行動不便或要顧小孩的人，會選擇訂購外送來解決三餐。 本報資料照片
許多行動不便或要顧小孩的人，會選擇訂購外送來解決三餐。 本報資料照片

許多行動不便或要顧小孩的人，會選擇訂購外送來解決三餐。對此，便有一名外送員分享，之前遇到一名顧客表示自己孕中，想請外送員送上樓，但至今已經二年過去，該顧客還是用一樣的備註，讓這名外送員開玩笑表示「擔憂腹中胎兒狀況」。

原PO在「爆怨公社」上分享自己當外送員時遇到的荒唐事蹟，他說有一位小姐都在餐點備註寫著「懷孕中請送上來放鞋櫃」，但原PO每個月都會接到這位小姐的訂單，至今已經兩年過去，讓原PO開玩笑的表示，「我發現您已經懷孕快兩年了，如果已經生了請改一下備註『麻煩送上樓放鞋櫃』」。

他更補充道，自己剛剛有上網查，說明若要懷孕長達2年時間的話，僅有大象的孕期是22個月，每2~9年會生產一次。對此，原PO也開玩笑表示，如果下次接到這名顧客的訂單，且備註還是懷孕中的話，他就要聯絡動物園去抓大象了。此文一出，不少網友笑翻回應，「2年還沒生...人家懷三太子，還有一年六個月」、「人家懷的是挪吒啦」、「抓大象，這好笑」。

但也有網友猜測，很可能是生了一個又接著懷孕，「不能這樣講呀，我老大七個月我又懷孕了」、「人家說不定做完月子開機又中獎了呀」。也有過來人分享，有了小孩之後反而更難出門，紛紛表示「因為有了嬰兒更不可能出門」、「帶小孩更難」。

動物園

上一則

3月13日星座運勢 牡羊偏財運上門 雙魚喜遇伯樂

下一則

福原愛昔送婆婆奧運球拍今婚變 網友疑惑：經歷了什麼

延伸閱讀

醉駕入獄前 狂點5杯奶茶…備註：快！慢了喝不上

醉駕入獄前 狂點5杯奶茶…備註：快！慢了喝不上
唐湘龍涉肇逃包5萬紅包給外送員 出示餐廳發票指無酒駕

唐湘龍涉肇逃包5萬紅包給外送員 出示餐廳發票指無酒駕
足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」
滿街大象浩浩蕩蕩

滿街大象浩浩蕩蕩

熱門新聞

YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」穿著清涼在夜市買壽司。取材自YouTube

她穿高衩泳裝大逛夜市 屁股露一半 路人看傻狂回頭

2021-03-06 01:00
泰國一對年僅5歲的龍鳳胎近日舉行婚禮。 圖翻攝自英國《每日郵報》

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

2021-03-07 06:01
25歲的哥倫比亞AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前拍攝「用肉體支付車資」的成人作品引起熱議。(取材自Instagram)

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

2021-03-05 02:56
網友認為，第一夫人吉兒．拜登(左，Getty Images)8日在國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮上穿著淺綠色檸檬印花洋裝，是向英國哈利王子的妻子梅根(右，取材自YouTube)致敬。

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

2021-03-10 20:34
美國疾管中心2月推薦民眾佩戴合身口罩或一次戴2個口罩，但日本「富岳」超級電腦模擬結果顯示，只佩戴1個合身口罩與一次戴2個口罩之間沒有太大的差別。(路透/ Riken)

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

2021-03-05 02:30
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償