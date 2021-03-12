怕男友隔離無聊！她一口氣準備14天份A片+鮮奶茶

男網友返台接受隔離14天，女友竟貼心準備「14天份A片」，讓他簡直哭笑不得。取材自Dcard

許多台灣 留學生迫於疫情 關係而返台，回台後先接受14天的隔離安排才能與家人團聚，日前就有一名在德國 留學的男網友分享久沒見面的女友替他安排這趟奇葩的隔離之旅，女友聽他隨口一句「想喝鮮奶茶」竟然就一口氣買了14杯飲料放在冰箱裡，更準備14天份的A片清單給他，連續好幾波寵男友行為讓網友哭笑不得，紛紛直呼「太幸福了吧！」

台灣一名男網友到德國讀大學，最近迫於疫情關係回台，也終於能再見到自從高中畢業後就分隔兩地的女友，日前他在Dcard發文表示，他回台後接受14天的居家隔離，女友就幫他安排入住她的套房。

原PO分享到，由於女友怕他隔離期間悶得發慌，居然幫他準備「高中數學考卷」無聊可以拿來寫，嫌數學考卷不夠讓人頭痛，又再準備數獨讓原PO動腦。除此之外，居然還有模擬國小學生練習寫字的「愛的練習簿」，上頭5字「我愛女友貼心」讓原PO抄滿整整11遍，原PO也默默透露，「你們可以猜到了～沒錯！我女友的職業是老師...」。

不過，最誇張的是，原PO在上飛機前隨口說了一句「好想念鮮奶茶」，順帶抱怨德國的手搖飲料沒有台灣好喝，沒想到原PO一打開套房內的冰箱竟然就塞滿「14杯鮮奶茶」，讓原PO傻楞在原地，雖然很感謝女友的愛，但也忍不住笑回「這會不會太多啊，喝完這些14天後記得幫我叫救護車」。

女友的貼心之舉不止如此，竟還準備了「14天份的A片清單」，讓原PO不禁大笑表示，漫長的14天，不知道這房間還有什麼鬼東西，「隔離第1天，強烈懷疑是否可以撐完14天」。

原PO的超狂隔離待遇曝光後引起網友熱議，紛紛留言「14天的A片未免太貼心了吧，笑死」、「這個準備飲料的方式，確定是女友不是阿嬤嗎？」、「好奇作業沒寫的話，隔離結束會得到什麼懲罰嗎？」、「羨慕！對女友好一點啊」、「我只想問飲料這樣會不會放太久」、「快笑死了，14天A片真的很奇葩，拜託繼續出續集，好想看你女友還會出什麼招」。