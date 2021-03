迫降受困亞馬遜森林36天 機師靠鳥蛋、野果奇蹟獲救

今年1月初,巴西一名機師安東尼奧(Antonio Sena)在亞馬遜 河北岸因機械問題迫降,就此失去消息,大規模的搜救行動也沒找到他。令人意外的是,他不但從空難中倖存,還徒步穿越叢林,找到當地民眾求援而獲救。他在充滿危險的亞馬遜森林存活了36天,也讓他整整瘦了25公斤。

根據太陽報報導,安東尼奧今年36歲,他被迫降落在叢林的空地後,就只能靠從飛機上搶救下來的一些麵包和用品來求生。他先在飛機殘骸旁等了一周,直到聽到搜救隊的飛機飛過,卻沒看到他,他才下定決心離開求援。

路途上,他必須穿過充滿毒蛇和鱷魚的亞馬遜叢林,而他唯一的補給只有鳥蛋和野果。幸運的是,受困叢林五周後,他發現了帳篷和一些採集堅果的籃子和工具,他沿著路徑走,就遇到了一群採堅果的工人,工人們對他的遭遇感到驚訝,幫他向搜索隊通報,他也在兩天後順利和家人團聚。

經過醫院檢查,安東尼奧除了有些虛弱、脫水和擦傷外,其他並無大礙,但他的體重也因此爆減25公斤。他在受訪時表示,「是我對家人的愛和想見他們的心,讓我能保持堅強、最後得以從擺脫困境,我想這是一個關於愛和信念的故事。」

Pessoal, uma ótima notícia. O piloto Antônio Sena, que estava desaparecido há mais de um mês, foi encontrado vivo hoje nas matas próximo ao município de Laranjal do Jari, no Amapá. Amanhã cedo, uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará fará o resgate. pic.twitter.com/IvVpvLiA51