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一口咬下！美女主播吃鳳梨立刻噴汁 網友大讚好害羞

編譯中心／綜合報導
田中瞳試吃台灣鳳梨時可愛、呆萌的模樣，立刻引發討論。（取材自推特）
田中瞳試吃台灣鳳梨時可愛、呆萌的模樣，立刻引發討論。（取材自推特）

中國無預警宣布自3月起停止進口台灣鳳梨，引發鳳梨銷售危機，進而帶動「全民挺鳳梨」的熱潮。近日，日本的電視台也針對該事件做出一系列報導，節目中更邀請主播當場試吃台灣的鳳梨，甜美可愛的模樣隨即引發網友討論。

針對中國暫時禁止進口台灣鳳梨一事，日本新聞節目「テレ東NEWS」做了一系列的報導，節目中更直接邀請女主播田中瞳當場進行試吃。影片中可見，女主播將切好的鳳梨直往嘴裡送去，一口咬下後，香甜的鳳梨汁便隨之炸開，酸甜的滋味令她不禁眨了眨雙眼，接著稱讚台灣鳳梨的美味。

節目中提到，台灣鳳梨的味道較甜而不酸，且鳳梨芯可直接食用。田中瞳在試吃時也提到，鳳梨芯雖然需要多咀嚼幾下，但仍可以發現鳳梨相當多汁可口，且非常香甜。

節目播出後，田中瞳可愛、呆萌的模樣立刻引發日本網友討論，「真的好可愛啊」、「微前傾後，美味地吃著鳳梨的樣子，真得太可愛了」，也有人表示「台灣產的鳳梨看起來好好吃啊」，大讚台灣鳳梨的美味。

女主播田中瞳為1996出生，目前24歲，2019年開始於東京電視台就職。清純可人的模樣吸引廣大粉絲支持，Instagram也有20.6萬粉絲關注，她也時常分享個人的生活照，與粉絲們交流互動。

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