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大掃除驚見「10年蟑螂屋」長白骨 網：侏儸紀公園？

編譯中心／綜合報導
網友某次大掃除時，意外發現家中櫃子深處放了一組被遺忘10幾年的蟑螂屋，竟長出一堆「壁虎白骨」，看起來就像是小型考古現場。（取材自臉書社團／路上觀察學院）
網友某次大掃除時，意外發現家中櫃子深處放了一組被遺忘10幾年的蟑螂屋，竟長出一堆「壁虎白骨」，看起來就像是小型考古現場。（取材自臉書社團／路上觀察學院）

侏儸紀公園？台灣一名網友在大掃除時意外翻出被遺忘在櫃子深處的蟑螂屋，沒想到當初一放就這麼過了10幾年，當網友再拿出來時竟發現上頭有一大堆「骨骸」，但許多網友看了卻全嗨翻，紛紛留言表示像極了小型考古現場，更有人搶著要收藏。

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示幾年前大掃除時，意外掃到櫃子上「放了10幾年的蟑螂屋」，他笑稱根本是可以放進博物館裡的古物了，甚至還在那次大掃除裡找到一隻被夾在門縫裡的壁虎。

網友貼出「遠古時期的蟑螂屋」照片，瞬間驚呆7000多名網友，只見照片中好幾隻壁虎因死亡多時「早就變成乾屍了」，放大看甚至像極了「恐龍考古現場」，網友表示當時鼓起勇氣拍完照後就把它丟了，「根本像是居家隔離10幾年後的慘樣」。

貼文曝光後，引起大批網友留言「迷你侏儸紀」、「不要丟啊！可以拍樂高系列的侏羅紀公園了」、「這根本史前遺址」、「我隔著螢幕都不敢呼吸了」、「再過不久，台灣就有第一座油田了」、「原來是恐龍啊，我還以為是壁虎呢」、「第一次知道壁虎有骨頭」、「這是真正的一家三代同堂」，當中還有網友搶著要收藏，紛紛表示「直接現成標本而且很漂亮耶」、「動物生理學或昆蟲學的課程就能凹凹看分數了」。

台灣 臉書 恐龍

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