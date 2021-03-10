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信天翁著陸失敗摔個狗吃屎 糗樣全都錄笑翻網友

編譯張君堯／即時報導
美國康乃爾大學的鳥類觀察直播中，6日意外捕捉到一隻信天翁著陸失敗、跌個狗吃屎的逗趣畫面，影片曝光後吸引超過22萬名網友觀看，直呼「可愛又好笑」。路透
美國康乃爾大學的鳥類觀察直播中，6日意外捕捉到一隻信天翁著陸失敗、跌個狗吃屎的逗趣畫面，影片曝光後吸引超過22萬名網友觀看，直呼「可愛又好笑」。路透

美國康乃爾大學（Cornell University）近日在觀察鳥類的直播中，意外捕捉到信天翁著陸失敗、跌個狗吃屎的逗趣畫面，影片曝光後也讓「當事鳥」在網路爆紅。

康乃爾大學旗下的鳥類學研究室自2016年開始，便在多處架設觀察信天翁的攝影機「RoyalCam」，他們6日在紐西蘭南島但尼汀（Dunedin）附近的泰厄羅阿角（Taiaroa Head），拍到一隻成年信天翁正準備著陸餵食雛鳥，但牠似乎沒算準距離，一降落就跌個四腳朝天，之後還在草地掙扎了好一會兒才順利起身，嘴裡看似在嘟囔些什麼，最後悻悻然地離去。

影片來源：聯合新聞網

這段畫面經剪輯後被分享到推特上，吸引超過22萬名網友觀看，許多人都覺得這隻信天翁既可愛又好笑，表示「牠保持冷靜的走掉，就像什麼都沒發生一樣」「沒事，只有雛鳥看到而已」「笑出來會很壞嗎？希望牠沒事」。

對此，英國皇家鳥類保護協會的信天翁特別工作組負責人克勞福（Rory Crawford）解釋，信天翁的身體構造是專為海上飛行或「動力翱翔」（Dynamic Soaring）而生，牠們的翅膀能在海面上騰飛數小時之久，不過其著陸能力原本就不出色，影片中的信天翁可能是因誤判風向或突然的陣風才會摔得如此狼狽。

克勞福還提出擔憂，表示僅有22個品種的信天翁是「世上最受威脅的海鳥」，目前已有15種瀕臨滅絕，其中漁業的「意外捕獲」是最大威脅。

紐西蘭環保局（DOC）也提到，由於繁殖速度慢，加上環境和氣候的變化，導致泰厄羅阿角的信天翁生活受到影響，牠們回到陸地上通常只為繁殖，而且每兩年才扶養一隻幼鳥。

美國 皇家 攝影

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